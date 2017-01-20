МИД ФРГ предостерег немецких граждан от поездок в Гамбию

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БЕРЛИН, 20 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. МИД ФРГ предостерег граждан Германии от поездок в Гамбию и не исключил, что там могут произойти военные столкновения в связи с обострением внутриполитической обстановки.
"Дальнейшее развитие ситуации в Гамбии не ясно. Нельзя исключать, что дело дойдет до столкновений", - говорится в опубликованных ведомством в четверг вечером рекомендациям. "Мы в настоящий момент предостерегаем от совершения поездок туда", - отметили в МИД ФРГ.
В министерстве подчеркнули, что немецким гражданам рекомендуется не выходить на улицы и следить за сообщениями СМИ о развитии ситуации. Как отмечается, "МИД ФРГ, посольство в Дакаре (Сенегал) и координационный центр в Банжуле (столица Гамбии) в зависимости от развития ситуации будут снабжать граждан актуальной информацией". Ведомство также сообщило, что аэропорт Банжуле "по-прежнему открыт".
Внутриполитический кризис обострился в Гамбии в последние дни в связи с нежеланием действующего главы государства Яйи Джамме покидать свой пост после проигрыша на выборах. Во вторник политик ввел в стране режим чрезвычайного положения, который, по его словам, "позволит не допустить вакуума власти" в ситуации, когда суд рассматривает апелляцию президента на объявленные ранее итоги выборов.
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ранее призывало Джамме передать власть избранному президенту Адаме Барроу, угрожая военным вмешательством в случае отказа. Африканский союз заявил, что после 19 января не будет более считать Джамме президентом.
В четверг военные Сенегала заявили, что вошли на территорию Гамбии для обеспечения передачи власти Барроу. Вооруженные силы Нигерии также заявили ранее, что направляют в страну войска.