Совбез ООН единогласно принял резолюцию в поддержку смены власти в Гамбии

ООН, 19 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку передачи власти в Гамбии избранному президенту страны Адаме Барроу, приведенному к присяге в столице Дакара Сенегала.

За документ проголосовали все 15 государств - членов СБ, в том числе Россия.

В резолюции осуждается нежелание действующего главы государства Яйи Джамме покинуть свой пост и выражается "полная поддержка" усилиям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), нацеленным на "уважение воли народа Гамбии, отраженной в результатах выборов 1 декабря".

Члены СБ ООН "самым решительным образом" осудили "попытки узурпировать волю народа и подорвать чистоту избирательного процесса в Гамбии", а также "попытки помешать мирной и организованной передаче власти избранному президенту Барроу объявлением чрезвычайного положения". В принятой резолюции Совбез одобрил "решения ЭКОВАС и Африканского союза, признавших Адаму Барроу избранным президентом Гамбии", и призвали страны и региональные организации сотрудничать с ним "в усилиях по осуществлению передачи власти" в стране.

При этом Совет Безопасности призвал все заинтересованные стороны в Гамбии и за ее пределами "проявить сдержанность, уважать верховенство закона и обеспечить мирную передачу власти", а также попросил генерального секретаря ООН отчитаться о положении в африканской стране в течение 10 дней.

Как пояснил журналистам перед началом заседания председательствующий в СБ ООН в январе шведский дипломат Олаф Скуг, резолюция сама по себе не может считаться разрешением на применение ЭКОВАС военной силы для смещения Джамме. У границ Гамбии уже находятся войска Сенегала, о направлении туда военнослужащих также объявила Нигерия. В то же время председатель Совбеза подтвердил, что приведенный к присяге Барроу вправе попросить страны региона ввести войска в Гамбию. "Если он пригласит, то, я думаю, это будет законно", - сказал дипломат.

ЭКОВАС неоднократно призывало Джамме передать власть и пригрозило военным вмешательством в случае отказа. Африканский союз заявил, что после 19 января не будет более считать Джамме президентом. В ответ политик заявил об "исключительном и беспрецедентном уровне иностранного вмешательства" и ввел в стране чрезвычайное положение.

18 января стало известно о том, что Сенегал ввел войска в Гамбию.