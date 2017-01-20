Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов

Один из самых ярких моментов вступления президента США в должность — инаугурационные балы. Это завершающее мероприятие, которое часто становится тяжелым испытанием для главы государства, ведь иногда балов бывает несколько, например, в 1997 году Биллу Клинтону пришлось посетить 14 таких приемов. Но еще большим испытанием эти балы являются для первой леди США, которой обычно становится супруга главы государства.

Несмотря на то, что официального звания "первая леди" не существует, в Америке это понятие гораздо шире, чем в других странах. Первая леди играет важную роль в политической и социальной жизни страны. В Восточном крыле Белого дома находится ее офис. В обязанности главной американки входит управление хозяйством в Белом доме, участие в церемониальных процедурах. Традиционно они занимаются благотворительностью, пропагандой здорового образа жизни, семейных ценностей и продвижением волонтерства. Нередко первые леди устраивали ремонты и перестановки в Белом доме. Это обходилось американскому бюджету недешево, и супруги президентов получали свою порцию критики. Две первые леди, напротив, стремились к природе: во время Второй мировой войны Элеонора Рузвельт засеяла огород на заднем дворе Белого дома, чтобы показать, как обеспечить себя пищей в тяжелые времена. Ее примеру последовала Мишель Обама, которая хотела объяснить детям и подросткам пользу здорового питания и показать, как справиться с распространенной среди них проблемой ожирения.



Первая семья

Ряд экспертов предполагал, что во время президентства Трампа в Америке будет сразу две первых леди: супруга Меланья и дочь Иванка. Офис первой леди уже переименовали в офис первой семьи США, а супруг Иванки Трамп Джаред Кушнер стал официальным советником главы государства. Сама президентская дочь заявила, что уходит из бизнеса и будет помогать отцу, однако подчеркнула, что первой леди будет только Меланья Трамп.

В истории были примеры, когда пост первой леди занимала женщина, не являющаяся супругой президента. Чаще всего это были дочери и сестры руководителей Америки. Первой леди была супруга сына восьмого президента США Мартина Ван Бюрена, а во время работы третьего президента США Томаса Джефферсона этот статус носила жена госсекретаря Долли Мэдисон. В обоих случаях главы государства были вдовцами.

Жена Уильяма Гаррисона Анна носила статус первой леди США и хозяйки Белого дома, однако в самой резиденции главы государства так и не побывала — во время инаугурации Гаррисона Анна была тяжело больна, и его сопровождала вдова сына президента. А ровно через месяц сам Уильям Гаррисон умер.

Наконец, был прецедент, когда хозяек Белого дома было сразу две. Племянница седьмого президента Эндрю Джексона носила статус "неофициальной первой леди" с 1829 по 1836 годы. С 26 ноября 1834 года в Белый дом прибыла еще одна племянница — Сара Йорк Джексон. В течение двух лет две женщины делили этот статус и вопреки ожиданиям легко нашли общий язык.

Стиль леди

Почти всегда американские первые леди становились примерами для подражания для всех американских модниц. Предлагаем вам посмотреть, какие платья выбирали для инаугурационных церемоний некоторые первые леди США.