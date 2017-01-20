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ABC: Иванка Трамп не будет выполнять официальных обязанностей первой леди

Международная панорама
20 января, 3:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Дочь избранного президента США отвела своей матери "большие свершения"
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НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Дочь избранного американского президента Дональда Трампа - Иванка - опровергла утверждения о том, что она будет выполнять какие-то из официальных обязанностей, которые в США традиционно возлагают на супругу хозяина Белого дома. С таким заявлением она выступила в интервью телекомпании ABC, фрагмент которого вышел в эфир 19 января.

Журналист спросила Иванку Трамп, как она относится к утверждениям о том, что будто бы именно она, а не супруга Трампа Меланья "по сути будет первой леди". "Я думаю, это неуместные замечания", - ответила дочь будущего американского лидера. Она также подчеркнула: "Первая леди только одна, и ей предстоят большие свершения".

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"Я прекращаю работу в бизнесе, - отметила Иванка Трамп. - Мой отец будет президентом, и я надеюсь, что смогу поддержать его, а также работать во благо всего того, что я считала важным на протяжении профессиональной карьеры". ABC также отмечает, что дочь будущего хозяина Белого дома сохраняет дружеские отношения с Челси Клинтон, мать которой - экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон - была соперницей Трампа в предвыборной гонке, но потерпела поражение.

Супруг Иванки - Джаред Кушнер - ранее был назначен на должность старшего советника Трампа. "Кушнер решил отказаться от зарплаты на время работы в администрации", - заверили в переходном штабе избранного главы государства.

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35-летняя Иванка ранее выпускала собственные линии ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Она активно помогала отцу вести избирательную кампанию, в том числе принимая участие в агитационных митингах и публичных выступлениях. Иванка наряду с сыновьями Трампа - Эриком и Дональдом-младшим занимала должность одного из трех вице-президентов компании Trump Organization, специализирующейся на строительстве. Ранее в январе дочь избранного президента заявила, что уйдет в отставку с указанного поста в Trump Organization.

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