AP: ВС США уничтожили в результате авиаудара в Сирии более 100 боевиков "Аль-Каиды"

ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вооруженные силы США уничтожили в Сирии в результате авианалета больше 100 боевиков террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Об этом сообщило со ссылкой на представителя военных кругов США информационное агентство AP.

В соответствии с данными, изложенными этим источником, операция была проведена в четверг в отдаленном районе на северо-западе Сирии. Бомбардировке якобы подвергся лагерь, созданный боевиками из ядра сети "Аль-Каида".

Налет был совершен стратегическим бомбардировщиком B-52 и ударными беспилотными летательными аппаратами.