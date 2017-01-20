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AP: ВС США уничтожили в результате авиаудара в Сирии более 100 боевиков "Аль-Каиды"

Международная панорама
20 января, 19:53 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
По данным источника агентства, операция прошла 19 января в отдаленном районе на северо-западе арабской республики
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ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вооруженные силы США уничтожили в Сирии в результате авианалета больше 100 боевиков террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Об этом сообщило со ссылкой на представителя военных кругов США информационное агентство AP.

В соответствии с данными, изложенными этим источником, операция была проведена в четверг в отдаленном районе на северо-западе Сирии. Бомбардировке якобы подвергся лагерь, созданный боевиками из ядра сети "Аль-Каида".

Налет был совершен стратегическим бомбардировщиком B-52 и ударными беспилотными летательными аппаратами.

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