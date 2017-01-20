AP: ВС США уничтожили в результате авиаудара в Сирии более 100 боевиков "Аль-Каиды"

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ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вооруженные силы США уничтожили в Сирии в результате авианалета больше 100 боевиков террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Об этом сообщило со ссылкой на представителя военных кругов США информационное агентство AP.
В соответствии с данными, изложенными этим источником, операция была проведена в четверг в отдаленном районе на северо-западе Сирии. Бомбардировке якобы подвергся лагерь, созданный боевиками из ядра сети "Аль-Каида".
Налет был совершен стратегическим бомбардировщиком B-52 и ударными беспилотными летательными аппаратами.