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Обама покинул Вашингтон и направился в Калифорнию

Международная панорама
20 января, 22:26 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Перед отъездом из столицы США бывший глава государства пообещал, что продолжит работу "по строительству Америки", которой он занимался в Белом доме
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Бывший президент США Барак Обама

Бывший президент США Барак Обама

© P Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Бывший президент США Барак Обама покинул столицу страны. По сообщениям СМИ, он направляется в курортный город Палм-Спрингс (штат Калифорния).

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Перед отъездом из Вашингтона экс-президент попрощался со сторонниками на авиабазе Эдвардс. Он, в частности, отметил, что считает свою отставку "не точкой, а запятой" в той работе "по строительству Америки", которой занимался в Белом доме и даже ранее. "Обещаю, что и дальше буду вместе с вами", - сказал Обама.

Он и его семья улетали в последний раз на одном из самолетов президентского авиаотряда, но уже не главным бортом "ВВС-1", которым может пользоваться только действующий глава государства. В дальнейшем семья Обамы собирается еще некоторое время пожить в Вашингтоне, пока дочери экс-президента доучиваются в школе.

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