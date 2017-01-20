Обама покинул Вашингтон и направился в Калифорнию

Международный союз биатлонистов даст оценку докладу МакларенаСпорт 21 января, 1:15
Трамп ненадолго покинул лимузин и поприветствовал своих сторонниковМеждународная панорама 21 января, 0:50
Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по гандболуСпорт 21 января, 0:45
Звездный уик-энд Континентальной хоккейной лиги стартует в УфеСпорт 21 января, 0:17
Съезд "Единой России" переизберет руководящие органы партииПолитика 21 января, 0:17
Инженерные войска России: 316 лет безупречной службыАрмия и ОПК 21 января, 0:01
Надежда есть: спасатели продолжают поиски выживших после схода лавины на отель в ИталииПроисшествия 20 января, 23:46
Писарев, Бородюк и Карпин претендуют на пост главного тренера сборной БелоруссииСпорт 20 января, 23:38
Мозякин: такого хоккеиста, как Александр Радулов, в отечественном хоккее не хватаетСпорт 20 января, 23:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Бывший президент США Барак Обама покинул столицу страны. По сообщениям СМИ, он направляется в курортный город Палм-Спрингс (штат Калифорния).
Перед отъездом из Вашингтона экс-президент попрощался со сторонниками на авиабазе Эдвардс. Он, в частности, отметил, что считает свою отставку "не точкой, а запятой" в той работе "по строительству Америки", которой занимался в Белом доме и даже ранее. "Обещаю, что и дальше буду вместе с вами", - сказал Обама.
Он и его семья улетали в последний раз на одном из самолетов президентского авиаотряда, но уже не главным бортом "ВВС-1", которым может пользоваться только действующий глава государства. В дальнейшем семья Обамы собирается еще некоторое время пожить в Вашингтоне, пока дочери экс-президента доучиваются в школе.