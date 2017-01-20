"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа

Председатель Верховного суда Робертс, Президент Клинтон, Президент Буш, Президент Обама, сограждане-американцы и люди всего мира, спасибо вам.

Мы, граждане Америки, сейчас объединяем наши общие усилия ради великого дела – перестроить нашу страну и возродить ее обещания для всех людей. Вместе мы определим будущее Америки и мира на многие-многие годы вперед.

Нам придется столкнуться с вызовами и противостоять трудностям. Но мы справимся. Каждые четыре года мы собираемся на этих ступенях, чтобы провести достойную и мирную передачу власти.

И мы благодарны президенту Обаме и первой леди Мишель Обаме за их любезную помощь во время этой передачи. Они были великолепны. Спасибо.

Тем не менее, сегодняшняя церемония имеет особое значение потому, что сегодня мы не только передаем власть от одной администрации к другой или от одной партии к другой.

Мы передаем власть из Вашингтона и возвращаем ее вам, народу.

Слишком долго небольшая группа людей в нашей столице пожинала плоды власти, а платили за это простые люди. Вашингтон процветал, но люди не разделяли его богатства. Политики благоденствовали, а народ лишался работы. Фабрики закрывались.

Элита защищала себя, но не граждан нашей страны. Их победы не были вашими победами. Их триумфы не были вашими триумфами. И пока они праздновали в столице, вам праздновать было почти ничего в борьбе за выживание своих семей по всей нашей стране. Но все изменится прямо здесь и прямо сейчас. Потому что это мгновение принадлежит вам.

Оно принадлежит всем, кто собрался сегодня здесь, и всем, кто смотрит это во всей Америке. Это ваш день. Это ваш праздник. И это Соединенные Штаты Америки, ваша страна.

Что сейчас действительно важно, это не то, какая партия контролирует наше правительство, а то, что его контролирует народ. 20 января 2017 года запомнят как день, когда люди снова стали настоящими правителями нашей страны.

Забытые мужчины и женщины нашей страны больше не будут забыты.

Все прислушиваются к вам сейчас. Вас десятки миллионов, вы стали частью исторического движения, аналогов которого мир никогда не видел.

И в центре этого движения – важнейшая уверенность в том, что государства существует для того, чтобы служить своему народу. Американцы хотят лучшие школы для своих детей, безопасные районы для своих семей и хорошие работы для себя.

Это - справедливые и разумные требования праведных людей и праведной общественности. Но слишком многие из наших сограждан существуют в другой реальности. Матери и дети, оказавшиеся в пучине бедности в трущобах центральных районов наших городов; ржавые развалины заводов и фабрик, напоминающие надгробия, разбросанные на просторах нашей страны, система образования, купающаяся в деньгах, но не дающая настоящих знаний нашим молодым прекрасным студентам. А еще существуют преступность, бандитизм и наркотики, которые уже унесли слишком много жизней и лишили нашу страну огромного так никогда и не задействованного потенциала. Этой американской трагедии будет положен конец здесь и сейчас.

Мы одна нация, и боль наших ближних – наша общая боль. Их мечты - наши мечты, и их успех будет нашим успехом. У нас одно общее сердце, один дом и одна славная судьба.

Присяга, которую я принимаю сегодня – это клятва верности перед лицом всех американцев. На протяжении многих десятилетий мы обеспечивали процветание иностранной промышленности за счет американской промышленности, мы субсидировали армии других стран, к сожалению, одновременно позволяя себе держать наших военных на голодном пайке.

Мы защищали границы других стран, в то же время забывая защищать свою собственную.

Мы тратили триллионы и триллионы долларов за границей, в то время как инфраструктура Америки приходила в негодность и упадок.

Мы сделали другие страны богатыми, в то время как благосостояние, сила и уверенность внутри нашей собственной страны исчезали за горизонтом. Один за другим производства закрывались и покидали наши берега, и никто даже не задумался о многих миллионах американских рабочих, которые оказывались не у дел.

Благосостояние нашего среднего класса было отнято у него и затем перераспределено по всему миру.

Но это все в прошлом, в то время как сегодня мы устремлены только в будущее.

Мы, все присутствующие здесь сегодня, издаем новый указ, который должен быть услышан во всех городах, во всех иностранных столицах и во всех властных кабинетах. Начиная с этого дня наша страна будет управляться по-новому. С этого самого дня Америка будет всегда на первом месте. Америка будет впереди всех.

Каждое решение о торговле, о налогах, об иммиграции и по иностранным делам будет приниматься в пользу американских рабочих и американских семей. Мы должны защищать наши границы от разрушительного воздействия других стран, производящих сегодня ту продукцию, которую должны бы производить мы, переманивающих наши компании и лишающих нас рабочих мест.

Защитные меры приумножат наше благосостояние и силы. Я буду сражаться за вас, напрягая все свои силы. И я никогда, никогда не подведу вас.

Америка снова станет побеждать, побеждать, как никогда раньше.

Мы вернем наши рабочие места. Мы вернем наши границы. Мы вернем себе свое богатство. Мы вернем себе свои мечты. Мы построим новые автомобильные дороги и автострады, мосты и аэропорты, туннели и железные дороги по всей нашей прекрасной стране. Мы избавим наших людей от необходимости существовать на социальные пособия и дадим им возможность заняться делом ради восстановления нашей страны - руками американских тружеников. Мы будем следовать двум простым правилам – покупай американское и принимай на работу американцев.

Мы будем стремиться к дружбе и добрым отношениям со всеми странами мира.

Но мы будем делать это с полным осознанием того, что и другие страны сохраняют за собой право отстаивать прежде всего свои собственные интересы. Мы не стремимся навязывать другим свой образ жизни, мы скорее сделаем так, чтобы он служил блистательным примером. Мы станем сиять, освещая путь другим.

Мы укрепим наши прежние союзы и создадим новые. Мы объединим весь цивилизованный мир против радикального исламского терроризма, который мы сотрем с лица земли.

Краеугольным камнем нашей политики будет всеобъемлющая верность Соединенным Штатам Америки и, преданность нашей стране снова сделает нас преданными друг другу. Места для предрассудков не останется, когда мы откроем сердца для патриотизма.

Библия нас учит тому, как хорошо и радостно, когда народ Божий живет в единстве. Мы должны говорить от чистого сердца, честно разрешать все наши противоречия, но при этом всегда должны стремиться к солидарности. Америку невозможно остановить, когда она едина.

Бояться нечего. Мы под защитой и всегда будем защищены. Нас будут защищать великие мужчины и женщины наших вооруженных сил и правоохранительных органов. И самое важное - нас будет защищать Господь.

В конце концов, нам надо ставить высокие цели, а мечты о них должны быть еще выше. В Америке мы понимаем, что нация может жить, только если она постоянно стремится достичь чего-либо. Мы больше не будем воспринимать политиков, которые впустую говорят, ничего не предпринимают, постоянно жалуются на что-то, но ничего не делают.

Время пустых разговоров закончилось, и пришла пора действовать.

Не позволяйте другим убедить вас, что это невозможно. Нет таких вызовов, с которыми не может справиться сердце и дух Америки. Мы не дрогнем. Наша страна будем снова развиваться и процветать. Мы переступили порог нового тысячелетия и готовы разгадать загадки космоса, освободить планету от бед и болезней, а также поставить на службу людям энергию, промышленность и технологии будущего. Новая национальная гордость страны должна всколыхнуть наши души, поднять выше наши цели и снять все наши разногласия. Пришло время вспомнить старую мудрость, которую наши солдаты никогда не забудут, а именно: неважно черный ты, белый или смуглый, у нас всех одинаково красный цвет крови патриотов.

Мы все приветствуем славные свободы и салютуем великому американскому флагу.

И если дети рождаются в городской среде Детройта или на продуваемых всеми ветрами равнинах Небраски, они смотрят на одно и то же небо, лелеют одни и те же мечты и наполнены дыханием жизни одним Всемогущим Создателем.

Обращаюсь ко всем американцам в каждом городе, далеком и близком, большом и маленьком, от гор до гор, от океана до океана – вами больше никогда не будут пренебрегать.

Ваш голос, ваши надежды и ваши мечты определят будущее Америки. И ваше мужество, ваша добродетель и любовь будут указывать нам путь. Вместе мы снова сделаем Америку сильной. Мы снова сделаем Америку богатой. Мы снова сделаем Америку гордой. Мы снова сделаем Америку безопасной. И мы снова сделаем Америку великой. Спасибо вам. Боже, благослови вас и Америку. Спасибо. Боже, благослови Америку.