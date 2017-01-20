Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков

Дональд Трамп, 45-й по счету президент Соединенных Штатов Америки, официально вступит в должность 20 января. После 8 лет президентства демократа Барака Обамы ключевые посты и министерские портфели в США вновь окажутся у республиканского большинства. Но на этом отличия между командой Трампа и Обамы не заканчиваются. В отличие от Обамы, новый американский президент, миллиардер и владелец знаменитой Trump Organization, предпочел увидеть больше людей из бизнеса и силовой сферы среди высших должностных лиц страны. Детально о каждом члене команды нового и старого президентов, а также об общей картине, складывающейся в кабинете Трампа, — в материале ТАСС.

Президент-бизнесмен: коренные изменения на самом верху

Самое главное и коренное изменение в составе американского истеблишмента, конечно же, произошло на уровне главы государства. Среди 45 американских президентов лишь семеро занимались бизнесом в том или ином виде до того, как заняли кресло.

Среди них отец и сын Буши (нефтяной бизнес) и президент Джимми Картер, выращивавший арахис на своей ферме. Гарри Трумэн занимался инвестициями в горнодобывающем и нефтяном бизнесе, Герберт Гувер и вовсе был горнодобывающим магнатом, а Уоррен Гардинг выпускал свою газету.

Седьмым президентом-бизнесменом станет Дональд Трамп, состояние которого оценивается в несколько миллиардов долларов (разные источники называют цифру от трех до пяти миллиардов долларов). И в его администрации количество людей со схожим "бэкграундом" заметно увеличится.

При этом в вице-президенты Трамп выбрал типичного карьерного политика — Майка Пенса, бывшего губернатора от штата Индиана. А в администрации Обамы эту должность занимал Джозеф Байден, бывший сенатор от штата Делавэр.

15 министерских портфелей: от карьерных политиков к бизнесменам и военным

В команде Обамы среди 15 министров (секретарей) членами Демократической партии были все, кроме министра по делам ветеранов Роберта Макдональда. А среди министров Трампа нет ни одного демократа. Зато есть четверо беспартийных: министр финансов Стивен Мнучин, министр обороны Джеймс Мэттис, министр по делам ветеранов Дэвид Шулкин и министр национальной безопасности Джон Келли.

Однако партийная принадлежность — не самое важное различие. Основное отличие заключается в карьерных путях министров Обамы и Трампа.

Так, среди 15 министров администрации Обамы 10 — карьерные политики, а у Трампа — лишь восемь.

Выходцами из бизнес-сферы при Обаме было всего три министра: министр внутренних дел Салли Джуэлл, министр торговли Пенн Притцкер и министр по делам ветеранов Роберт Макдональд. Трамп же выбрал пятерых, причем один из них, Рекс Тиллерсон, был номинирован на пост главы американской дипломатии. Карьерой в вооруженных силах США могут похвастаться три будущих министра из 15 в администрации Трампа против одного — республиканца Макдональда — в администрации Обамы.

Примечательно, что среди министров Обамы не было ни одного врача, а среди выбранных Трампом кандидатур — ни одного ученого.

Юристов среди министерской команды Обамы было трое, а у Трампа — только один. Это кандидат на пост генерального прокурора Джефф Сешнс, 69-летний сенатор от штата Алабама, в прошлом генеральный прокурор того же штата.

Прочие должности: сходства и различия

Среди высших государственных постов в США выделяются так называемые кабинетные должности. Занимающие их функционеры входят в состав Кабинета президента, но не возглавляют министерства. Всего в администрации шесть таких позиций.

В администрации Обамы среди шестерых был один представитель бизнес-кругов, руководитель Администрации малого бизнеса Мария Контрерас-Свит, один ученый-экономист, председатель Совета экономических консультантов Джейсон Фурман, и один юрист — представитель США на торговых переговорах Майкл Фроман. Остальные — карьерные политики.

В администрации Трампа все иначе. Юристов двое: глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Еще один юрист, Райнс Прибэс, возглавляет аппарат сотрудников Белого дома, но его должность не является кабинетной.

Главным советником при Обаме (до того, как должность была упразднена) был скандально известный Джон Подеста. Трамп возродил должность и выбрал Стива Бэннона, бизнесмена и бывшего руководителя консервативного сетевого ресурса Breitbart.com.

Американская общественность неоднозначно восприняла выбор Трампом Майкла Флинна в качестве помощника президента по национальной безопасности. Генерал-лейтенант в отставке и бывший начальник Разведуправления Минобороны США сменит на посту Сьюзан Райс, политика с абсолютно "гражданским" прошлым.

Многие американские медиаресурсы с момента избрания Дональда Трампа 45-м президентом США выпустили материалы, утверждающие, что президенты-бизнесмены в среднем хуже справлялись со своими должностями, чем их коллеги — карьерные политики. Как же себя проявит администрация бизнесменов и военных нового президента — США, да и весь мир, узнает уже в ближайшие месяцы.

Александр Мосесов