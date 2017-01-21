Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Грузии поздравил Трампа и выразил надежду на углубление сотрудничества с США

Международная панорама
21 января, 14:41 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория
Дружественные отношения между Грузией и США носят необратимый характер, отметил Георгий Маргвелашвили
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТБИЛИСИ, 21 января. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность президента США. Об этом говорится в сообщении, обнародованном президентской пресс-службой.

Галерея
15 фото

"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа

"Сердечно поздравляю вас с вступлением в должность президента США, выражаю надежду на то, что под вашим руководством США станут сильнее, добьются большего развития и благополучия. Полагаю, что вы сыграете важную роль в создании более безопасного и благополучного мира", - говорится в послании.

Маргвелашвили отметил, что "Грузия остается важнейшим партнером США". "Дружественные отношения между Грузией и США носят необратимый характер. Мы признательны США за поддержку в укреплении государственности Грузии, в развитии демократии, интеграции страны в ЕС и НАТО", - сказано в послании.

Маргвелашвили также выразил надежду на то, что ему "будет предоставлена возможность пригласить президента США совершить визит в Грузию в удобное для президента США время". "Грузия ожидает углубления стратегического партнерства с США, уверен, что совместными усилиями дружественные отношения наших стран еще больше углубятся и усилятся", - отметил он.

Торжественная церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Маргвелашвили, Георгий
Страны
США Грузия
В других СМИ
Реклама
Фото
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
15
"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа
20
Обратный отсчет до инаугурации: как мир готовится к новому президенту США
Интересное
16 лучших фото недели: лед и пламень, Трамп и Обама, хоккей и теннис
Меланья и Дональд Трамп, 20 января 2017 года
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боец Росгвардии упал на пути на Кольцевой линии московского метро
2
Марин Ле Пен призвала страны ЕС последовать примеру Великобритании и США
3
Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
4
Шесть Ту-22М3 нанесли удар по объектам боевиков в Сирии
5
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
6
Песков: вопросы санкций и сокращения ядерных вооружений РФ и США едва ли можно увязывать
7
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
Темы дня
Реклама