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ООН, Африканский союз и ЭКОВАС гарантировали безопасность экс-президента Гамбии

Международная панорама
22 января, 6:05 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Организации обещали, что собственность Яйи Джамме и людей из его окружения, приобретенная законным путем, не конфискуют, а сами они не будут подвергаться притеснениям
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ООН, 22 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН, Африканский союз (АС) и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) обязались работать с правительством Гамбии, чтобы гарантировать безопасность бывшего президента страны Яйи Джамме, согласившегося покинуть свой пост после начала силовой операции. Об этом говорится в принятой в субботу декларации трех организаций.

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"ЭКОВАС, АС и ООН обязуются работать с правительством Гамбии, дабы обеспечить, что оно гарантирует уважение достоинства, безопасность и права бывшего президента Джамме как гражданина, лидера партии и бывшего главы государства в соответствии с конституцией Гамбии 1997 года и другими законами страны", - говорится в документе, обнародованном пресс-службой ООН. Согласно декларации, аналогичные гарантии предоставлены семье президента, членам его кабинета министров, а также его сторонникам. Три организации обещали, что собственность президента и людей из его окружения, приобретенная законным путем, не будет конфискована, а сами они не будут подвергаться каким-либо притеснениям.

Джамме, который, по информации агентства AFP, покинул страну и временно обосновался в столице Гвинеи, не будет лишен гражданства, продолжит оставаться лидером своей партии, а также "волен вернуться в Гамбию в любое время", отмечается в документе. В декларации также подчеркивается, что ЭКОВАС "прекратит любые военные операции в Гамбии и продолжит добиваться мирного и политического урегулирования кризиса" в стране.

Джамме, находившийся у власти более 22 лет, потерпел поражение на президентских выборах в декабре, однако отказалась покинуть свой пост и передать полномочия избранному главой государства Адаме Барроу. Это спровоцировало политический кризис, в который оказались вовлеченными государства региона. 19 января силы ЭКОВАС, прежде всего Сенегала и Нигерии, вошли на территорию Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" для обеспечения передачи власти избранному президенту Барроу. На следующий день после встречи с делегацией во главе с президентами Мавритании и Гвинеи Джамме согласился добровольно сложить властные полномочия.

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Политический кризис в Гамбии
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Гамбия
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