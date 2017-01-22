Экс-президент Гамбии Яйя Джамме покинул страну

Федор Емельяненко прилетит в США меньше чем за неделю до боя с МитриономСпорт 22 января, 9:12
Участие в переговорах в Астане подтвердили правительство и оппозиция СирииМеждународная панорама 22 января, 8:51
Меланья Трамп опубликовала первый твит в качестве первой ледиМеждународная панорама 22 января, 8:37
Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал Australian Open в парахСпорт 22 января, 7:17
Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" победить "Даллас" в матче НХЛСпорт 22 января, 7:06
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против ТрампаМеждународная панорама 22 января, 6:27
"Филадельфия" проиграла "Нью-Джерси" в матче НХЛ, Проворов сделал передачуСпорт 22 января, 6:12
В столичном регионе ожидаются мокрый снег и оттепельМосква 22 января, 6:05
Twitter по ошибке насильно подписал около 560 тыс. человек на президентский аккаунт ТрампаМеждународная панорама 22 января, 5:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бывший президент Гамбии 51-летний Яйя Джамме, проигравший выборы 1 декабря 2016 года, вечером 21 января улетел из страны на частном самолете. Об этом сообщило агентство AFP.
По его сведениям, Джамме, находившийся у власти более 22 лет, прибыл в аэропорт Банжулы вместе с президентом Гвинеи Альфой Конде. Затем они сели в самолет. По данным агентства, Джамме будет временно находиться в столице Гвинеи - Конакри.
Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря 2016 года. Их победителем стал Адама Барроу, набравший более 45% голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия заявила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным и оспорить его результаты можно лишь в суде.
Нежелание Джамме признавать поражение и передать власть преемнику спровоцировало политический кризис, в который оказались вовлеченными государства региона. В четверг военные государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прежде всего Сенегала и Нигерии, вошли на территорию Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" для обеспечения передачи власти избранному президенту Барроу. Позднее продвижение войск было приостановлено, чтобы "дать последний шанс посредникам".
20 января в Банжуле после встречи с делегацией во главе с президентами Мавритании и Гвинеи Джамме согласился добровольно сложить властные полномочия.