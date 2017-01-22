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Экс-президент Гамбии Яйя Джамме покинул страну

Международная панорама
22 января, 1:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Ранее стало известно, что Джамме официально заявил об уходе со своего поста
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Бывший президент Гамбии Яйя Джамме

Бывший президент Гамбии Яйя Джамме

© Gambia State TV via AP

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бывший президент Гамбии 51-летний Яйя Джамме, проигравший выборы 1 декабря 2016 года, вечером 21 января улетел из страны на частном самолете. Об этом сообщило агентство AFP.

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По его сведениям, Джамме, находившийся у власти более 22 лет, прибыл в аэропорт Банжулы вместе с президентом Гвинеи Альфой Конде. Затем они сели в самолет. По данным агентства, Джамме будет временно находиться в столице Гвинеи - Конакри.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря 2016 года. Их победителем стал Адама Барроу, набравший более 45% голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия заявила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным и оспорить его результаты можно лишь в суде.

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Нежелание Джамме признавать поражение и передать власть преемнику спровоцировало политический кризис, в который оказались вовлеченными государства региона. В четверг военные государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прежде всего Сенегала и Нигерии, вошли на территорию Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" для обеспечения передачи власти избранному президенту Барроу. Позднее продвижение войск было приостановлено, чтобы "дать последний шанс посредникам".

20 января в Банжуле после встречи с делегацией во главе с президентами Мавритании и Гвинеи Джамме согласился добровольно сложить властные полномочия.

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