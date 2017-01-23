В Астане на переговорах по Сирии журналисты устроили перепалку из-за места для камеры

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АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Дело до настоящей драки между журналистами на переговорах по Сирии в столице Казахстана не дошло, хотя спор арабских журналистов перед пресс-подходом главы делегации сирийского правительства, постоянного представителя при ООН Башара Джаафари действительно велся на повышенных тонах, и конфликтующие стороны едва не вцепились друг другу в волосы.
Однако коллеги-репортеры, а также необходимость работать, пусть не в самом удобном положении, способствовали быстрому завершению конфликта.
Борьба представителей телеканалов с другими журналистами за удобную позицию для съемки - привычная история на крупных переговорах, вызывающих повышенный интерес СМИ.
Словесные перепалки, выдернутые незаметно для коллег соединительные кабели и батарейки, попытки пролезть к выступающему напролом, а порой "случайные" удары микрофонами-"удочками" по голове вполне традиционны для таких мероприятий.
Арабские журналисты также известны своим темпераментом и готовностью отстаивать собственные интересы.
Впрочем, отчасти это объясняется тем, что на переговорах по Сирии нередко встречаются представители прессы из стран, поддерживающих разные стороны конфликта.
Поэтому и стычка в Астане, продолжавшаяся всего несколько секунд, не привлекла особого внимания коллег. Тем более что в глазах многих такое поведение было понятно и даже оправданно - ведь ожидались первые заявления главы делегации сирийского правительства по итогам открывающей сессии переговоров.