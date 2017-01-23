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В Астане на переговорах по Сирии журналисты устроили перепалку из-за места для камеры

Международная панорама
23 января, 18:04 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 23, января. /ТАСС
Арабские журналисты едва не вцепились друг другу в волосы, чтобы занять удобные позиции перед выступлением главы делегации сирийского правительства
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© REUTERS/Mukhtar Kholdorbekov

АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Дело до настоящей драки между журналистами на переговорах по Сирии в столице Казахстана не дошло, хотя спор арабских журналистов перед пресс-подходом главы делегации сирийского правительства, постоянного представителя при ООН Башара Джаафари действительно велся на повышенных тонах, и конфликтующие стороны едва не вцепились друг другу в волосы.

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Однако коллеги-репортеры, а также необходимость работать, пусть не в самом удобном положении, способствовали быстрому завершению конфликта.

Борьба представителей телеканалов с другими журналистами за удобную позицию для съемки - привычная история на крупных переговорах, вызывающих повышенный интерес СМИ.

Словесные перепалки, выдернутые незаметно для коллег соединительные кабели и батарейки, попытки пролезть к выступающему напролом, а порой "случайные" удары микрофонами-"удочками" по голове вполне традиционны для таких мероприятий.

Арабские журналисты также известны своим темпераментом и готовностью отстаивать собственные интересы.

Впрочем, отчасти это объясняется тем, что на переговорах по Сирии нередко встречаются представители прессы из стран, поддерживающих разные стороны конфликта.

Поэтому и стычка в Астане, продолжавшаяся всего несколько секунд, не привлекла особого внимания коллег. Тем более что в глазах многих такое поведение было понятно и даже оправданно - ведь ожидались первые заявления главы делегации сирийского правительства по итогам открывающей сессии переговоров.

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Переговоры по Сирии в Астане
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