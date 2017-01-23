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Handelsblatt: вице-канцлер ФРГ назвал выход США из ТТП открытием новых возможностей

Международная панорама
23 января, 22:30 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Зигмар Габриэль призвал не ставить долгосрочную экономическую стратегию в зависимость от избрания президента США
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БЕРЛИН, 23 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Запланированный выход США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) открывает новые возможности для германской экономики. Об этом заявил вице- канцлер, министр экономики и энергетики ФРГ Зигмар Габриэль в опубликованном интервью газете Handelsblatt.

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"Если Трамп начинает торговую войну с Азией и Южной Америкой, то тем самым открываются шансы для нас", - считает он. По мнению Габриэля, Трамп "должен просто признать, что американская экономика часто неконкурентоспособна, в отличие от германской".

"Кроме того, когда закрывается одно окно, то открывается другое", - добавил он. Вице-канцлер призвал не ставить долгосрочную экономическую стратегию в зависимость от избрания президента США. "Сейчас время укрепить Европу, - сказал он. - Лишь 10% нашего экспорта приходятся на США, 60% - на Европу".

Одновременно Габриэль отметил, что если не все страны ЕС захотят развиваться в одном темпе, то следует подумать о создании "Европы двух скоростей". "Нам нужно не "больше Европы", но нам нужна другая Европа", - подчеркнул вице- канцлер.

Трамп подписал указ о выходе из ТТП

Президент США Дональд Трамп издал три исполнительных указа, в том числе о выходе США из числа стран, подписавших в прошлом году договоренности о создании нового регионального экономического объединения - Транстихоокеанского партнерства.

ТТП - это торговый пакт, предполагающий полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско- Тихоокеанском регионе (АТР). Трамп в недавнем прошлом неоднократно сигнализировал о своем намерении отказаться от поддержки ТТП в случае победы на президентских выборах в США.

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