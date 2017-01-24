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Правительственные силы Ирака готовят наступление против ИГ на западе Мосула

Международная панорама
24 января, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Иракские военные силы заявили ранее, что они вернули полный контроль над восточной частью города
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Правительственные силы Ирака начали подготовку наступательной операции с целью освобождения западной части Мосула от боевиков организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление генерала Абдель Амира Рашида Яраллы, командующего силами иракской армии, принимающих участие в операции по освобождению этого города, второго по величине в стране.

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По словам генерала, силы безопасности и формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" ("Народная мобилизация") готовят операцию с целью занять западную часть Мосула, расположенную на правом берегу реки Тигр.

Вооруженные силы Ирака заявили 23 января, что они вернули полный контроль над восточной частью Мосула, более двух лет удерживаемого боевиками ИГ. Пехоте при поддержке бронетехники и авиации удалось освободить от боевиков последний район, подконтрольный экстремистам, на восточном берегу реки Тигр, протекающей в Мосуле.

Наземная фаза кампании по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают антитеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.

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Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
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