JPost: власти Израиля разрешили строительство 2,5 тыс. единиц жилья на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Авигдор Либерман одобрили строительство 2,5 тысяч единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает электронная версия газеты The Jerusalem Post.

"Мы возвращаемся к нормальной жизни в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС)", - заявил Либерман.

"Большая часть разрешений относится к крупным блокам поселений, и около 100 разрешений были утверждены для строительства в поселении Бейт-Эль", - указывает издание.

"Мы строили, строим и продолжим строительство (в поселениях)", - указал Нетаньяху после публикации заявления. По словам Либермана, Израиль "возвращается к нормальной жизни в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС)". Высказывания политиков приводит Второй канал израильского телевидения. Со ссылкой на Либермана канал сообщает также, что "в дополнение к утвержденному строительству в поселениях планируется представить планы возведения палестинской промышленной зоны на Западном берегу".

23 декабря СБ ООН принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст. Израиль уже тогда заявил, что не будет выполнять положения резолюции.

Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим в настоящее время рассматриваются ООН как оккупированные Израилем территории.