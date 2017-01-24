Sky: премьер Ирака объявил о полном освобождении Восточного Мосула от террористов

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 24 января. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Главнокомандующий Вооруженными силами Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о полном освобождении Восточного Мосула от террористов. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Ранее министерство обороны арабской страны заявило о возвращении контроля над восточной частью Мосула.