Sky: премьер Ирака объявил о полном освобождении Восточного Мосула от террористов

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 24 января. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Главнокомандующий Вооруженными силами Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о полном освобождении Восточного Мосула от террористов. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
Ранее министерство обороны арабской страны заявило о возвращении контроля над восточной частью Мосула.