"Чон Гю Чжэ ТВ": президент Южной Кореи отвергла обвинения в коррупции и злоупотреблениях

СЕУЛ, 26 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Президент Республики Корея Пак Кын Хе отвергла обвинения в коррупции в свой адрес, назвав их "нелепостью" и "колоссальной ложью". Об этом она заявила в интервью интернет-каналу "Чон Гю Чжэ ТВ", назвав скандал, связанный с ней и ее близкой подругой Чхве Сун Силь, "заранее спланированной провокацией".

"Нынешняя ситуация возникла в результате многочисленных измышлений, что крайне удручает... Обвинения в мой адрес просто нелепы, все это - колоссальная ложь", - подчеркнула Пак Кын Хе, признав при этом, что отчасти они стали результатом допущенных ею ошибок.

Президента подозревают в сговоре с Чхве Сун Силь с целью вымогательства денег у крупных корпораций. Кроме того, ее обвиняют в том, что она позволяла своей подруге вмешиваться в государственные дела. В этой связи в декабре прошлого года парламент проголосовал за импичмент Пак Кын Хе, временно отстранив ее от управления государством до соответствующего решения конституционного суда.

Отвечая на вопрос ведущего о предполагаемом вмешательстве Чхве Сун Силь в назначения на высшие государственные должности, Пак Кын Хе сказала, что она была "открыта для любых рекомендаций", но все кандидаты в любом случае проходили строгую проверку.

Президент также коснулась темы черного списка деятелей культуры, лишенных финансовой поддержки со стороны государства за критику властей. Она сказала, что якобы ничего не знала о его существовании.

Южнокорейская оппозиция подвергла резкой критике интервью Пак Кын Хе, назвав его "позорным заигрыванием с прессой". Представитель Демократической партии "Тобуро" Пак Кён Ми, в частности, заявила, что Пак Кын Хе "вызвала консервативного журналиста и с начала до конца интервью говорила о своей невиновности". "Своей ложью она сначала парализовала всю государственную систему, а теперь лицемерно заявляет о своей якобы невиновности. Трудно найти слова, чтобы дать оценку поведению Пак Кын Хе", - сказала Пак Кён Ми.