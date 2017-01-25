Глава КС Южной Кореи призвал принять решение по импичменту до 13 марта

СЕУЛ, 25 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Процесс по утверждению импичмента президента Республики Корея в Конституционном суде (КС) страны должен завершиться до 13 марта. С таким призывом выступил глава КС Пак Хан Чхоль.

Председатель напомнил, что срок его полномочий заканчивается 31 января этого года, а еще один из судей отправляется в отставку 13 марта. Для принятия решения по делу Пак Кын Хе необходимы голоса шести из девяти судей КС.

"Вердикт выносится после интенсивных дебатов, поэтому голос каждого из девяти судей крайне важен, - заметил в этой связи Пак Хан Чхоль. - Отсутствие одного или двух из них может привести к неверному решению". "Именно поэтому необходимо завершить рассмотрение дела Пак Кын Хе до 13 марта", - резюмировал он.

В декабре президент страны была временно отстранена от власти после того, как парламент проголосовал за ее импичмент. Теперь это решение должен утвердить или отвергнуть КС, на что ему отводится полгода. В случае, если он проголосует за импичмент, досрочные выборы пройдут в течение 60 дней. В противном случае они состоятся согласно плану, в декабре 2017 года.