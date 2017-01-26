BFM-TV: Бенуа Амон выступает за сохранение и развитие французских ядерных сил

ПАРИЖ, 26 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Бенуа Амон, кандидат на праймериз Французской социалистической партии, намерен в случае своего избрания президентом страны всячески способствовать развитию французских сил ядерного устрашения. Об этом он заявил сегодня в эфире телеканала BFM-TV.

"Я выступаю за то, чтобы до тех пор, пока не произойдет разоружение двух мировых держав, вызывающих значительную дестабилизацию мира, то есть США и России, Франция сохраняла и модернизировала свои ядерные силы устрашения. Эта оборонная система, как я считаю, является той осью, вокруг которой должна строиться вся оборона европейского континента", - сказал Бенуа

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Он отметил, что "поскольку теперь Америка намерена свертывать свое присутствие в мире, и Дональд Трамп заявляет, что для его страны более не является приоритетной задача защиты европейского континента, то все это приводит к тому, что новые страны Европейского союза начинают ощущать себя брошенными на произвол судьбы в результате возникновения угрозы своему существованию со стороны России".

Сохранить ядерные силы

Как считает Бенуа Амон, Франция должна в такой ситуации "со всей ответственностью подойти к надлежащей ей роли, так как она одна из всех стран Европы (если не считать Великобритании) обладает полной системой обороны, включающей в себя ядерные вооружения. И она, если опять же не считать Великобритании, является единственной европейской страной, представленной в Совете Безопасности ООН". "Поэтому именно Франции надлежит выступить с предложениями к другим странам ЕС относительно того, каким образом создать единую оборонную систему", - подчеркнул политик.

"Было бы очень серьезной ошибкой со стороны Франции в подобных условиях отказаться от существования своих национальных ядерных сил. Более того, ей необходимо проводить перевооружение, в частности принимая на вооружение новые ядерные ракеты и атомные подлодки нового поколения", - отметил он.

Политик считает, что "в нынешней ситуации нестабильности и распространения ядерного оружия Франции нельзя допускать снижения числа боеголовок до 300 единиц, как этого некоторые требуют. Ей следует в полном объеме сохранять и поддерживать свою триаду ядерных сил".

В то же время политик ушел от прямого ответа на вопрос, готов ли он в качестве президента применить в случае необходимости ядерное оружие. "Следует придерживаться доктрины ядерного устрашения в том виде, в каком она была определена предыдущими президентам Франции, - отметил Бенуа Амон. - Я не намерен ее менять в случае прихода на президентский пост. Ядерное оружие защищает Францию от уничтожения, так как угрожает потенциальному противнику ответными мерами".