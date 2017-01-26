Дело о задержании в Австрии подозреваемых в связях с ИГ в разработке с 2015 года

ВЕНА, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Дело о задержании в Вене и Граце подозреваемых в связях с террористической группировкой находилось в разработке с 2015 года. Они строили антигосударственные планы. Об этом заявил начальник уголовного отдела министерства юстиции Австрии Кристиан Пильначек на специальной пресс-конференции в Вене.

"Речь идет о деле, которое прокуратура Граца разрабатывает с 2015 года", по нему проходят 32 обвиняемых, сказал он. По его словам, первые обыски и задержания были произведены в апреле 2016 года. "Теперь было необходимо провести две одновременных операции в Граце и Вене", - добавил он.

"Всего были задержаны 11 мужчин и три женщины, их подозревают в том, что они состояли в террористической организации", - отметил представитель Минюста. Он не исключил, что группа могла планировать антигосударственные акции. "Изначально планировалось задержать восемь человек, во время операции доказательств стало больше, в итоге под стражей 14 человек", - подчеркнул он.

Австрийская полиция в ходе крупной антитеррористической операции задержала 26 января в Вене и Граце 14 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).