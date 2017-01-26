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Мэй: Британия и США могли бы еще до Brexit подумать о снятии торговых барьеров

Международная панорама
26 января, 22:49 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Премьер Великобритании напомнила об ограничениях для своей страны в рамках членства в ЕС
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ЛОНДОН, 26 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Великобритания и США могли бы еще перед Brexit изучить те сферы, где можно было бы в дальнейшем снять торговые барьеры для взаимной выгоды. Об этом заявила журналистам ведущих британских СМИ премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на борту правительственного самолета по пути из Лондона в американскую Филадельфию.

"Я думаю, что мы можем многое сделать в промежуточный период, чтобы рассмотреть, как мы можем удалить некоторые торговые барьеры в ряде областей. Мы способны увидеть преимущества для каждого из нас даже в том случае, если фактически у нас нет возможности подписать это юридическое соглашение о свободной торговле", - отметила глава правящего кабинета тори. Она напомнила, что, находясь в рядах ЕС, Великобритания существенно ограничена в своих шагах относительно подготовки к заключению такого соглашения.

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Ожидается, что уже в Филадельфии Мэй может пообщаться с президентом США Дональдом Трампом. На 27 января запланирована официальная встреча лидеров двух стран уже непосредственно в Белом доме. Как ранее сообщила британский премьер, предметами обсуждения на переговорах в Вашингтоне станут торговые отношения двух стран, ситуация вокруг НАТО и ответ на глобальные вызовы, включая борьбу с терроризмом и конфликт в Сирии. Кроме того, Мэй собирается заявить на предстоящей встрече с президентом США о своей решительной поддержке ядерного соглашения с Ираном.

Британский премьер станет первым лидером иностранного государства, которого примет Трамп после своего вступления в президентские полномочия.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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