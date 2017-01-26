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TF1: Фийон пообещал подать в суд на обличающие его газеты

Международная панорама
26 января, 23:14 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Кандидат в президенты Франции также категорически отверг все обвинения в адрес своей жены
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ПАРИЖ, 26 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Кандидат в президенты Франции от правоцентристской оппозиции Франсуа Фийон категорически отверг все обвинения в адрес своей супруги, которую заподозрили в незаконной трудовой деятельности, и заявил о готовности подать в суд на газеты, опубликовавшие компрометирующие его семью материалы. Об этом политик заявил в эфире телеканала TF1.

"Хочу сказать, что я не нахожу слов, чтобы описать всю мерзость этого обвинения. Я занимаюсь политикой уже более 30 лет, знаю все правила, знал, что буду вынужден столкнуться с разной клеветой, но не с подобной, не с той, которая состоит в том, чтобы совершить нападки на мою жену, чтобы ударить по мне", - заявил он.

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Как объяснил Фийон, его супруга Пенелопа работала в его команде "с самого начала". "С момента моего первого избрания в 1981 году она всегда сопровождала меня в моей общественной жизни, я даже думаю, что мне не удалось бы пройти весь этот путь без ее поддержки. Она правила мои речи, принимала бесчисленное количество людей, с которыми я не могу увидеться, представляла меня на мероприятиях, в общественных организациях, готовила мне обзоры прессы, рассказывала мне о проблемах людей", - отметил он.

По словам политика, Пенелопа Фийон выполняла эту работу "добровольно в течение многих лет". "В 1997 году один из моих парламентских сотрудников уволился, ему на смену я принял Пенелопу, она осталась моей сотрудницей с перерывом на мое пребывание в Матиньонском дворце вплоть до 2013 года, когда я решил прервать это сотрудничество. Ее работа реальна, за всем этим стоит вопрос борьбы с тем, кто выиграл праймериз правоцентристов", - добавил он.

В ответ на подозрения следствия в хищении госсредств, подчеркнул Фийон, он готов предоставить все необходимые документы, включая "зарплатные ведомости и налоговые декларации". "Я представлю правосудию все необходимые справки и не буду заниматься разбирательствами в СМИ. Сейчас этим занимается правосудие, оно получит все сведения, однако нет ни малейшего сомнения, что моя супруга работала на меня многие годы парламентским сотрудником, мы прекрасно видим, что есть попытка со стороны внешних групп вмешаться в парламентскую работу и деятельность парламентских работников", - сказал политик.

Говоря о возможных ответных мерах в отношении СМИ, опубликовавших материалы о семье Фийон, кандидат в президенты допустил, что прибегнет к судебным разбирательствам. "Я подам в суд на газеты, которые утверждают, что моя жена занимала фиктивную должность", - указал он.

Жена и ближайший помощник

Следственные органы заинтересовались Пенелопой Фийон после того, как газета Le Canard enchaîné опубликовала в среду журналистское расследование. Издание отмечает, что супруга Фийона в период с 1992 по 2002 год была оформлена в качестве личной помощницы мужа в Национальном собрании (нижняя палата парламента). При этом газета утверждает, что никакой конкретной работы на этом посту она не делала, но при этом ежемесячно получала от €6,9 тыс. до €7,9 тыс.

Официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль отметил, что национальное законодательство не запрещает парламентариям нанимать на работу членов своих семей. "Ничто не запрещает парламентарию нанимать на работу кого-то из членов его семьи, это норма права", - сказал он. Однако тут же оговорился, что речь должна идти не о фиктивной должности, а о реальной работе.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля. Франсуа Фийон является одним из наиболее серьезных претендентов на пост главы государства, согласно многочисленным опросам.

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