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NYT: советник Трампа обвинил СМИ в непонимании страны и рекомендовал им "заткнуться"

Международная панорама
27 января, 2:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
СМИ до сих пор "не понимают, почему Дональд Трамп является президентом США", отметил Стивен Бэннон
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Советник президента США Стивен Бэннон заявил, что американские СМИ "позорно" не смогли предвидеть результаты президентских выборов и им следует "заткнуться".

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Такие высказывания он сделал в интервью газете New York Times.

"СМИ должны стыдиться и чувствовать себя униженными, заткнуться и немного послушать", - заявил Бэннон.

"Здесь СМИ являются оппозиционной партией. Они не понимают эту страну. Они по-прежнему не понимают, почему Дональд Трамп является президентом США", - добавил он.

В ходе предвыборной гонки многие средства массовой информации выражали поддержку демократу Хиллари Клинтон. Сам Трамп неоднократно выступал с критикой журналистов за необъективность.

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