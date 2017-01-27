NYT: советник Трампа обвинил СМИ в непонимании страны и рекомендовал им "заткнуться"

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Советник президента США Стивен Бэннон заявил, что американские СМИ "позорно" не смогли предвидеть результаты президентских выборов и им следует "заткнуться".
Такие высказывания он сделал в интервью газете New York Times.
"СМИ должны стыдиться и чувствовать себя униженными, заткнуться и немного послушать", - заявил Бэннон.
"Здесь СМИ являются оппозиционной партией. Они не понимают эту страну. Они по-прежнему не понимают, почему Дональд Трамп является президентом США", - добавил он.
В ходе предвыборной гонки многие средства массовой информации выражали поддержку демократу Хиллари Клинтон. Сам Трамп неоднократно выступал с критикой журналистов за необъективность.