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МИД Бразилии выразил обеспокоенность планами США построить стену на границе с Мексикой

Международная панорама
27 января, 4:06 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Там отметили, что данный вопрос должен быть разрешен "посредством диалога и создания пространства взаимопонимания"
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразилия выступает за диалог между США и Мексикой в вопросах двусторонних отношений. Об этом говорится в заявлении МИД крупнейшей южноамериканской страны, распространенном в четверг.

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"Большинство стран Латинской Америки поддерживает тесные дружеские связи с народом США. Поэтому правительство Бразилии с обеспокоенностью восприняло инициативу о строительстве стены, которая призвана разделить братские нации нашего континента в условиях отсутствия консенсуса между ними", - отмечено в документе.

В заявлении также сказано, что данный вопрос должен быть разрешен "посредством диалога и создания пространства взаимопонимания".

Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация "начнется немедленно". По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, такая стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем "Мексика заплатит" за возведение ограждения "тем или иным образом".

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.

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