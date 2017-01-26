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Трамп готов отказаться от встречи с главой Мексики из-за проблем вокруг стены на границе

Международная панорама
26 января, 17:17 UTC+3
Встреча была намечена на 31 января
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/Chip Somodevilla / POOL

ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп готов отказаться от первой личной встречи со своим мексиканским коллегой Энрике Пеньей Ньето из-за разногласий по поводу строительства защитного барьера на границе между двумя странами.

Об этом Трамп написал в Twitter.

При этом он вновь подверг критике Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) между США, Мексикой и Канадой. "У США в (двусторонней) торговле с Мексикой дефицит в размере $60 млрд. С самого начала (действия) NAFTA это была односторонняя сделка с колоссальным числом потерянных (американской стороной) рабочих мест и компаний. Если Мексика не готова платить за остро необходимую стену, то тогда было бы лучше отменить предстоящую встречу", - отметил глава Белого дома.

Его переговоры с мексиканским лидером были запланированы в столице США на 31 января. В среду Трамп подписал указы об ужесточении пограничного контроля и иммиграционной политики, предусматривающие в том числе начало строительства "крупного физического барьера" на границе с Мексикой. У южного соседа США эти шаги Вашингтона вызвали бурную негативную реакцию.

Перезаключение NAFTA было одним из предвыборных обещаний Трампа. Данное соглашение было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994-м.

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Трамп, Дональд Пенья Ньето, Энрике
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