Трамп готов отказаться от встречи с главой Мексики из-за проблем вокруг стены на границе

ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп готов отказаться от первой личной встречи со своим мексиканским коллегой Энрике Пеньей Ньето из-за разногласий по поводу строительства защитного барьера на границе между двумя странами.

Об этом Трамп написал в Twitter.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 января 2017 г.

При этом он вновь подверг критике Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) между США, Мексикой и Канадой. "У США в (двусторонней) торговле с Мексикой дефицит в размере $60 млрд. С самого начала (действия) NAFTA это была односторонняя сделка с колоссальным числом потерянных (американской стороной) рабочих мест и компаний. Если Мексика не готова платить за остро необходимую стену, то тогда было бы лучше отменить предстоящую встречу", - отметил глава Белого дома.

Его переговоры с мексиканским лидером были запланированы в столице США на 31 января. В среду Трамп подписал указы об ужесточении пограничного контроля и иммиграционной политики, предусматривающие в том числе начало строительства "крупного физического барьера" на границе с Мексикой. У южного соседа США эти шаги Вашингтона вызвали бурную негативную реакцию.

Перезаключение NAFTA было одним из предвыборных обещаний Трампа. Данное соглашение было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994-м.