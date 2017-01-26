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Президент Мексики осудил решение США построить стену на границе двух стран

Международная панорама
26 января, 7:09 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Энрике Пенья заявил, что его страна не намерена платить за ограждение
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МЕХИКО, 26 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексика не станет платить за строительство стены на границе с США. Об этом в среду вечером в своем видеообращении к нации заявил президент латиноамериканской страны Энрике Пенья Ньето. Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп подписал указ о возведении "крупного физического барьера" на границе с Мексикой и сообщил, что процесс "начнется немедленно".

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"Выражаю сожаление и осуждение в связи с решением США продолжать строительство стены, которая многие годы разделяет нас, а не объединяет, - сказал Пенья Ньето. - Я неоднократно заявлял: Мексика не будет платить ни за какую стену". Он добавил, что как президент берет на себя "всю ответственность по защите интересов Мексики и ее жителей". Глава государства отметил, что Трамп подписал указ о сооружении стены в тот момент, когда Мексика "начинает переговоры о новых правилах сотрудничества, торговли, инвестиций, безопасности и миграции".

В настоящее время в Вашингтоне находится делегация во главе с министрами экономики и иностранных дел латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо и Луисом Видегараем. Сведений об итогах первого дня их встреч с представителями новой администрации США обнародовано не было. На 31 января запланирован визит мексиканского лидера в соседнее государство и его встреча с Трампом. Тем не менее, пока точно не известно, состоится ли он.

Ранее в этом месяце Пенья Ньето заявлял, что его страна рассчитывает на хорошие отношения с новой администрацией США, однако не станет платить за строительство пограничной стены. Трамп отмечал, что высота барьера должна составить около 15 метров, а его стоимость - $10-12 млрд.

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Трамп, Дональд Пенья Ньето, Энрике
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