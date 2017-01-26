Мексиканские политики призвали президента отменить визит в США

МЕХИКО, НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк, Иван Пильщиков/. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето должен отменить намеченный на 31 января визит в США после указа президента Дональда Трампа о начале строительства стены на границе двух стран. Такое мнение высказали в среду несколько известных мексиканских политиков, в том числе лидеры партий и члены Сената.

"Трамп ясно дал понять, что переговоры с Мексикой будут идти на его условиях и по его программе, - написал на своей странице в сети микроблогов Twitter сенатор Роберто Хиль Суарт. - Встреча 31 (января) не имеет никакого смысла". Глава Партии Национального действия (ПНД) Рикардо Анайя назвал "оскорблением" указ о строительстве стены за несколько дней до визита главы государства.

Trump dejó claro que la conversación con México será con sus condiciones y sobre su agenda. No tiene ningún sentido el encuentro del 31. — Roberto Gil Zuarth (@rgilzuarth) 25 January 2017

Аналогичное мнение высказала и Маргарита Савала, жена бывшего президента Мексики Фелипе Кальдерона, которая намерена участвовать в выборах главы государства в 2018 году. "Необходимо пересмотреть (намерение совершить) визит", - написала она на своей странице в "Твиттере".

Лидер Движения национального возрождения (МОРЕНА) Андрес Мануэль Лопес Обрадор счел планы по строительству стены "проявлением агрессии" в отношении Мексики и заявил о намерении оспорить это решение в международных судах.

Окончательное решение еще не принято, но президент Мексики Энрике Пенья Ньето рассматривает возможность отмены визита в США, пишет Associated Press. Ранее Пенья Ньето заявлял, что Мехико рассчитывает на хорошие отношения с Вашингтоном после инаугурации Трампа, но не станет платить за строительство стены.

В среду Трамп подписал указ о строительстве "крупного физического барьера" на границе с Мексикой и заявил, что его реализация "начнется немедленно". Он также выразил уверенность, что отношения США с Мексикой "станут лучше". "Мы можем вывести отношения между двумя нашими государствами на новый уровень: такой, которого мы уже очень давно не видели", - подчеркнул Трамп. Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая защитная стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем "Мексика заплатит" за возведение ограждения "тем или иным образом".

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее в этом месяце заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией США после инаугурации Дональда Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены. Трамп отмечал, что высота барьера должна составить около 15 метров, а его стоимость - $10-12 млрд.