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Мексиканские политики призвали президента отменить визит в США

Международная панорама
26 января, 3:03 дата обновления: 26 января, 3:52 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Глава Партии Национального действия Рикардо Анайя назвал "оскорблением" указ Дональда Трампа о строительстве стены за несколько дней встречи с главой Мексики
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МЕХИКО, НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк, Иван Пильщиков/. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето должен отменить намеченный на 31 января визит в США после указа президента Дональда Трампа о начале строительства стены на границе двух стран. Такое мнение высказали в среду несколько известных мексиканских политиков, в том числе лидеры партий и члены Сената.

"Трамп ясно дал понять, что переговоры с Мексикой будут идти на его условиях и по его программе, - написал на своей странице в сети микроблогов Twitter сенатор Роберто Хиль Суарт. - Встреча 31 (января) не имеет никакого смысла". Глава Партии Национального действия (ПНД) Рикардо Анайя назвал "оскорблением" указ о строительстве стены за несколько дней до визита главы государства.

Аналогичное мнение высказала и Маргарита Савала, жена бывшего президента Мексики Фелипе Кальдерона, которая намерена участвовать в выборах главы государства в 2018 году. "Необходимо пересмотреть (намерение совершить) визит", - написала она на своей странице в "Твиттере".

Лидер Движения национального возрождения (МОРЕНА) Андрес Мануэль Лопес Обрадор счел планы по строительству стены "проявлением агрессии" в отношении Мексики и заявил о намерении оспорить это решение в международных судах.

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Окончательное решение еще не принято, но президент Мексики Энрике Пенья Ньето рассматривает возможность отмены визита в США, пишет Associated Press. Ранее Пенья Ньето заявлял, что Мехико рассчитывает на хорошие отношения с Вашингтоном после инаугурации Трампа, но не станет платить за строительство стены.

В среду Трамп подписал указ о строительстве "крупного физического барьера" на границе с Мексикой и заявил, что его реализация "начнется немедленно". Он также выразил уверенность, что отношения США с Мексикой "станут лучше". "Мы можем вывести отношения между двумя нашими государствами на новый уровень: такой, которого мы уже очень давно не видели", - подчеркнул Трамп. Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая защитная стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем "Мексика заплатит" за возведение ограждения "тем или иным образом".

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее в этом месяце заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией США после инаугурации Дональда Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены. Трамп отмечал, что высота барьера должна составить около 15 метров, а его стоимость - $10-12 млрд.

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