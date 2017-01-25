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Мексиканский политик намерен судиться с США в связи со строительством стены на границе

Международная панорама
25 января, 23:56 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Мануэль Лопес Обрадор заявил, что стена на границе - это проявление агрессии
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МЕХИКО, 25 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Известный мексиканский политик Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен судиться с США в связи с решением президента Дональда Трампа начать строительство стены на границе двух стран. Об этом лидер Движения национального возрождения (МОРЕНА) сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Президент Трамп, ваша стена для нас - проявление агрессии, - написал Лопес Обрадор. - Мы обратимся в международные суды. Да здравствует братство".

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Трамп 25 января подписал два исполнительных указа, направленных на ужесточение иммиграционной политики и пограничного контроля. Первый из них предусматривает строительство "крупного физического барьера на южной границе" США. Второй затрагивает сферу национального законодательства, регулирующего иммиграцию. Трамп заявил, что возведение стены на границе с Мексикой начнется "немедленно".

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее в этом месяце заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией США после инаугурации Дональда Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены. По словам Трампа, высота барьера должна составить около 15 метров. Стоимость стены он оценивал в $10-12 млрд.

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