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Конгресс США может весной выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой

Международная панорама
26 января, 3:35 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
По словам спикера нижней палаты Конгресса Пола Райана, изначально за стену будут платить США, но потом Америка заставит поучаствовать и Мексику
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© AP Photo/J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Конгресс США рассмотрит законопроект о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой уже весной. Об этом в среду журналистам сообщил член Палаты представителей, республиканец от штата Нью-Йорк Крис Коллинс.

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"Этой весной мы начнем рассматривать предложение о выделении дополнительных ассигнований на строительство стены", - сказал Коллинс после закрытой встречи со спикером нижней палаты Конгресса Полом Райаном и лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом. При этом Коллинс отметил, что конкретная сумма пока не обсуждалась, более того, сейчас неясно, где именно можно найти деньги на сооружение барьера в рамках федерального бюджета на 2017 финансовый год.

По словам самого Райана, изначально за стену будут платить США, но вклад затем сделает и Мексика. "В первую очередь, заплатим мы. Но есть много способов заставить Мексику поучаствовать в этом", - сказал он в среду в интервью телеканалу MSNBC.

Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве "крупного физического барьера" на границе с Мексикой и заявил, что его реализация "начнется немедленно". Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая защитная стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем "Мексика заплатит" за возведение ограждения "тем или иным образом".

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее в этом месяце заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией США после инаугурации Дональда Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.

Ранее Трамп отмечал, что высота барьера должна составить около 15 метров, а его стоимость - $10-12 млрд.

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