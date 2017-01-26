Конгресс США может весной выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой

Конгресс США может весной выделить деньги на строительство стены на границе с МексикойМеждународная панорама 26 января, 3:35
"Монако" сыграет с ПСЖ в финале Кубка французской лиги по футболуСпорт 26 января, 2:39
Индекс Dow Jones обновил исторический максимумЭкономика и бизнес 26 января, 2:04
Rai: число погибших при сходе лавины в Италии возросло до 29Происшествия 26 января, 2:03
Французский футболист Эвра официально стал игроком "Марселя"Спорт 26 января, 1:47
CNN: конгрессмен США заявила, что встретилась с Асадом в СирииМеждународная панорама 26 января, 1:29
"Реал" не смог выйти в полуфинал Кубка Испании по футболуСпорт 26 января, 1:21
Белый дом не готовил проект указа Трампа о воссоздании тайных тюрем ЦРУМеждународная панорама 26 января, 1:19
"Саутгемптон" обыграл "Ливерпуль" и вышел в финал Кубка английской лигиСпорт 26 января, 1:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Конгресс США рассмотрит законопроект о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой уже весной. Об этом в среду журналистам сообщил член Палаты представителей, республиканец от штата Нью-Йорк Крис Коллинс.
"Этой весной мы начнем рассматривать предложение о выделении дополнительных ассигнований на строительство стены", - сказал Коллинс после закрытой встречи со спикером нижней палаты Конгресса Полом Райаном и лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом. При этом Коллинс отметил, что конкретная сумма пока не обсуждалась, более того, сейчас неясно, где именно можно найти деньги на сооружение барьера в рамках федерального бюджета на 2017 финансовый год.
По словам самого Райана, изначально за стену будут платить США, но вклад затем сделает и Мексика. "В первую очередь, заплатим мы. Но есть много способов заставить Мексику поучаствовать в этом", - сказал он в среду в интервью телеканалу MSNBC.
Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве "крупного физического барьера" на границе с Мексикой и заявил, что его реализация "начнется немедленно". Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая защитная стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем "Мексика заплатит" за возведение ограждения "тем или иным образом".
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее в этом месяце заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией США после инаугурации Дональда Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.
Ранее Трамп отмечал, что высота барьера должна составить около 15 метров, а его стоимость - $10-12 млрд.