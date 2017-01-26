Эксперт: строительство стены на границе с Мексикой укрепит безопасность США

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Решение президента США Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой "станет важным шагом к установлению эффективного пограничного контроля". Такое мнение выразил в среду президент Американской федерации за иммиграционную реформу Дэн Стейн, комментируя исполнительные указы Трампа, нацеленные на ужесточение иммиграционной политики.

"Совершенно очевидно, что пограничный режим, позволявший тысячам нелегальных иммигрантов проникать ежегодно на территорию США, создавал угрозу национальной безопасности, - подчеркнул он в распространенном здесь заявлении. - Слишком долго лица с преступным прошлым оставались на территории США только потому, что их отказывались принять обратно те государства, откуда они явились. Решение администрации воздержаться от выдачи виз в этих странах до тех пор, пока там не согласятся принимать обратно их депортированных граждан, приведет к снижению уровня преступности и спасет жизни американцев".

Ранее в среду Трамп подписал указ о строительстве "крупного физического барьера" на границе с Мексикой. Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая защитная стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем "Мексика заплатит" за возведение ограждения "тем или иным образом". Еще один указ предусматривает меры по укреплению безопасности, в частности ужесточение порядка выдачи виз с тем, чтобы добиться от зарубежных партнеров Вашингтона согласия на депортацию их граждан, совершивших преступления в США.