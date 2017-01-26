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Эксперт: строительство стены на границе с Мексикой укрепит безопасность США

Международная панорама
26 января, 2:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Президент Американской федерации за иммиграционную реформу Дэн Стейн заявил, что прежний пограничный режим создавал угрозу национальной безопасности США
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НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Решение президента США Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой "станет важным шагом к установлению эффективного пограничного контроля". Такое мнение выразил в среду президент Американской федерации за иммиграционную реформу Дэн Стейн, комментируя исполнительные указы Трампа, нацеленные на ужесточение иммиграционной политики.

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"Совершенно очевидно, что пограничный режим, позволявший тысячам нелегальных иммигрантов проникать ежегодно на территорию США, создавал угрозу национальной безопасности, - подчеркнул он в распространенном здесь заявлении. - Слишком долго лица с преступным прошлым оставались на территории США только потому, что их отказывались принять обратно те государства, откуда они явились. Решение администрации воздержаться от выдачи виз в этих странах до тех пор, пока там не согласятся принимать обратно их депортированных граждан, приведет к снижению уровня преступности и спасет жизни американцев".

Ранее в среду Трамп подписал указ о строительстве "крупного физического барьера" на границе с Мексикой. Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, такая защитная стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем "Мексика заплатит" за возведение ограждения "тем или иным образом". Еще один указ предусматривает меры по укреплению безопасности, в частности ужесточение порядка выдачи виз с тем, чтобы добиться от зарубежных партнеров Вашингтона согласия на депортацию их граждан, совершивших преступления в США.

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