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Televisa: президент Мексики не отменит визит в США из-за строительства стены на границе

Международная панорама
26 января, 8:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
По словам главы МИД страны, проведение встречи лидеров двух стран 31 января до сих пор подтверждается
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето не станет отказываться от визита в США, запланированного на следующую неделю, в связи с решением американского лидера Дональда Трампа начать строительство стены на границе. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай, передает телеканал Televisa.

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Министр отметил, что проведение встречи двух лидеров 31 января "до сих пор подтверждается".

Указ о строительстве "крупного физического барьера" на границе с Мексикой Трамп подписал в среду. Президент США пообещал со временем добиться от Мехико компенсации всех расходов на сооружение объекта заграждения.

Президент Мексики неоднократно заявлял, что Мехико рассчитывает на хорошие отношения с Вашингтоном после инаугурации Трампа, но не станет платить за строительство стены. "Выражаю сожаление и осуждение в связи с решением США продолжать строительство стены, которая многие годы разделяет нас, а не объединяет, - сказал Пенья Ньето в среду вечером в ответ на подписанный Трампом указ. - Я неоднократно заявлял: Мексика не будет платить ни за какую стену".

Агентство AP ранее сообщило, что мексиканский лидер рассматривает возможность отменить встречу с Трампом, однако окончательное решение еще не принято.

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Персоны
Трамп, Дональд Пенья Ньето, Энрике
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