Televisa: президент Мексики не отменит визит в США из-за строительства стены на границе

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето не станет отказываться от визита в США, запланированного на следующую неделю, в связи с решением американского лидера Дональда Трампа начать строительство стены на границе. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай, передает телеканал Televisa.

Министр отметил, что проведение встречи двух лидеров 31 января "до сих пор подтверждается".

Указ о строительстве "крупного физического барьера" на границе с Мексикой Трамп подписал в среду. Президент США пообещал со временем добиться от Мехико компенсации всех расходов на сооружение объекта заграждения.

Президент Мексики неоднократно заявлял, что Мехико рассчитывает на хорошие отношения с Вашингтоном после инаугурации Трампа, но не станет платить за строительство стены. "Выражаю сожаление и осуждение в связи с решением США продолжать строительство стены, которая многие годы разделяет нас, а не объединяет, - сказал Пенья Ньето в среду вечером в ответ на подписанный Трампом указ. - Я неоднократно заявлял: Мексика не будет платить ни за какую стену".

Агентство AP ранее сообщило, что мексиканский лидер рассматривает возможность отменить встречу с Трампом, однако окончательное решение еще не принято.