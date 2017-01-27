Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек УНАСУР назвал унизительной инициативу о строительстве стены между США и Мексикой

Международная панорама
27 января, 4:16 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Президент США Дональд Трамп "стремится навязать мексиканскому народу унизительное обязательство оплатить строительство еще более унизительной стены", отмечают в Союзе
Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Генеральный секретарь Союза южноамериканских наций (УНАСУР) Эрнесто Сампер осудил инициативу главы Белого дома Дональда Трампа о возведении стены между США и Мексикой. Соответствующее заявление чиновника распространило в четверг эквадорское агентство Andes.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп
Трамп готов отказаться от встречи с главой Мексики из-за проблем вокруг стены на границе

"От имени Секретариата УНАСУР выражаю свое неприятие вызывающего решения нового президента Соединенных Штатов, который стремится навязать мексиканскому народу унизительное обязательство оплатить строительство еще более унизительной стены, призванной отделить США и Канаду от Мексики и Латинской Америки", - говорится в документе.

Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация "начнется немедленно". По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, такая стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем "Мексика заплатит" за возведение ограждения "тем или иным образом". Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.

Союз южноамериканских наций - региональная политическая и экономическая организация государств Южной Америки. В странах блока проживает почти 400 млн человек, совокупный ВВП его государств составляет около 6% от общемирового. Членами УНАСУР являются Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор. Статус наблюдателя имеют Мексика и Панама.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Мексика
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй призвала взаимодействовать с Москвой с "позиции силы"
2
WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку
3
Bulletin of Atomic Scientists: стрелки "часов судного дня" стали ближе к "ядерной ночи"
4
DM: в Лондоне бездомные обосновались в особняке миллиардера из России
5
Times of Israel: Трамп заморозил переведенные Обамой Палестине $221 млн
6
Водитель такси в Москве вытолкнул из машины пассажирку с ребенком
7
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
Темы дня
Реклама