Генсек УНАСУР назвал унизительной инициативу о строительстве стены между США и Мексикой

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Генеральный секретарь Союза южноамериканских наций (УНАСУР) Эрнесто Сампер осудил инициативу главы Белого дома Дональда Трампа о возведении стены между США и Мексикой. Соответствующее заявление чиновника распространило в четверг эквадорское агентство Andes.

"От имени Секретариата УНАСУР выражаю свое неприятие вызывающего решения нового президента Соединенных Штатов, который стремится навязать мексиканскому народу унизительное обязательство оплатить строительство еще более унизительной стены, призванной отделить США и Канаду от Мексики и Латинской Америки", - говорится в документе.

Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация "начнется немедленно". По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, такая стена ограничит "наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов" в Соединенные Штаты, причем "Мексика заплатит" за возведение ограждения "тем или иным образом". Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.

Союз южноамериканских наций - региональная политическая и экономическая организация государств Южной Америки. В странах блока проживает почти 400 млн человек, совокупный ВВП его государств составляет около 6% от общемирового. Членами УНАСУР являются Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор. Статус наблюдателя имеют Мексика и Панама.