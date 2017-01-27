Роберт Гейтс: США и Россия в состоянии при Трампе "развернуть" свои отношения

ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Россия и США в состоянии при новой республиканской администрации Дональда Трампа в Вашингтоне "развернуть" свои отношения, ухудшившиеся до "потенциально опасного" уровня, но сделать это будет нелегко. Такое мнение выразил в четверг вечером, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС в ходе выступления в Национальном архиве США в Вашингтоне, один из самых известных и авторитетных американских специалистов по вопросам национальной безопасности, бывший министр обороны и директор ЦРУ США Роберт Гейтс.

Отзыв о Путине

"Нам действительно надо остановить нынешнее ухудшение отношений по "нисходящей спирали", - сказал он. - Но не менее важно и давать отпор российскому поведению, когда оно бывает агрессивным, интервенционистским и задиристым".

"Думаю, Владимир Путин - абсолютно рациональный человек, умный человек, - продолжал Гейтс. - На мой взгляд, он глубоко переживает и отражает в этом смысле переживания всего российского народа, то унижение, которое было испытано при распаде Советского Союза. Потому что одновременно это был и распад российской империи".

"На сегодняшний день российские границы такие же, что были и до Екатерины Великой, - пояснил он свою мысль. - Население России составляет приблизительно 140 млн человек, а у нас (США) - приблизительно 315 миллионов. Полагаю, что когда Путин видит, как США и Европа пытаются втянуть Украину в ЕС и в НАТО, он считает это ударом по коренным российским интересам".

Повторив, что он считает российского лидера "рациональным человеком", Гейтс подвел итог своему ответу. "Думаю, если мы станем давать отпор (России), но при этом и предлагать некоторые благоприятные возможности, то у нас будет шанс развернуть наши отношения на 180 градусов", - сказал он.

Отзыв о Трампе и Тиллерсоне

На вопрос о том, чем, на его взгляд, продиктовано отношение к России президента Трампа, который выражает твердое намерение поладить с Москвой, Гейтс ответа не дал. "На самом деле я понятия не имею откуда взялись его взгляды на Россию", - заявил он.

Экс-глава Пентагона рассказал, что приезжал в штаб Трампа, который на тот момент был еще избранным президентом США, по приглашению своего бывшего подчиненного, отставного генерала Майкла Флинна, ставшего теперь помощником президента по национальной безопасности. Они обсуждали налаживание работы Совета национальной безопасности при Белом доме, поскольку Гейтс работал в аппарате СНБ еще при Бренте Скоукрофте, считающемся среди специалистов непревзойденным образцом для подражания на данном посту.

Потом Флинн познакомил Гейтса с ключевыми помощниками Трампа - Стивеном Бэнноном и Джаредом Кушнером, а затем предложил задержаться в Нью-Йорке еще на день, чтобы встретиться с самим избранным президентом. Гейтс согласился, хотя ранее резко критиковал Трампа в одном из комментариев в печати, о чем тот ему напомнил при встрече. Избранный президент спросил гостя, не интересует ли его какая-нибудь новая официальная должность, но тот ответил, что "закончил выстраивать свое резюме".

При обсуждении кадровых вопросов Гейтс рекомендовал выдвинуть на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона, с которым они близко знакомы благодаря совместной работе в организации американских бойскаутов. В своем выступлении экс-министр вновь выразил полную уверенность в том, что Тиллерсон станет твердо и непреклонно отстаивать национальные интересы США.

Отзыв о Буше, Трумэне и Рузвельте

В Национальный архив Гейтс приходил представлять новое издание своей книги "Страсть к лидерству".

Делясь воспоминаниями о президентах, с которыми он работал (а их было восемь человек), он выразил уверенность в том, что Джордж Буш - старший в свое время правильно выстроил отношения с Михаилом Горбачевым и "не танцевал на (Берлинской) стене". Иначе, на взгляд бывшего директора ЦРУ, "переворот в Москве мог бы произойти на 2,5 года раньше" августа 1991 года, причем "тогда он скорее всего оказался бы успешным".

А лучшими президентами США он, по его словам, считает тех, у кого был, возможно, не самый сильный ум, но зато "первоклассный темперамент". Прежде всего это проявлялось в умении смирять свое самолюбие, окружать себя лучшими людьми и прислушиваться к ним. В качестве примера такого президента Гейтс привел Гарри Трумэна.