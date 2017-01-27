ARD: данные опроса свидетельствуют об ухудшении рейтинга блока Меркель

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БЕРЛИН, 27 января. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) улучшила свой политический рейтинг на фоне сокращения популярности возглавляемого Ангелой Меркель блока ХДС/ХСС, Левой партии (ЛП) и популистов из "Альтернативы для Германии" (АдГ). Таковы результаты социологического исследования, опубликованные в пятницу на сайте немецкого телеканала ARD.
Консервативный блок ХДС/ХСС пользуется популярностью у 35% избирателей, что на 2% меньше, чем было по состоянию на 5 января. За СДПГ проголосовали бы 23%, таким образом рейтинг "народной партии" вырос за отчетный период на 3%. Популярность "левых" составляет 8%, "зеленых" - 9%, АдГ - 14%, либеральной Свободной демократической партии - 6%.
В конце сентября в Германии пройдут выборы в Бундестаг, по итогам которых в Германии появится новое правительство. Если отталкиваться от текущего рейтинга, то большинство голосов соберут на двоих блок ХДС/ХСС и СДПГ и в теории смогут вновь сформировать кабмин. При таком развитии событий Меркель останется канцлером ФРГ.
В качестве альтернативной коалиции рассматривается союз, который состоял бы из социал-демократов, левых и "зеленых", однако эти три партии на данный момент имеют в общей сложности лишь 40%. Этого будет недостаточно для того, чтобы оставить консерваторов во главе с Меркель в оппозиции.
Опрос был проведен службой Infratest dimap, в нем участвовали 1029 человек.
Социал-демократы на этой неделе произвели несколько кадровых перестановок. Президиум решил, что кандидатом в канцлеры будет выдвинут Мартин Шульц, бывший глава Европарламента.
Он пользуется значительно большей популярностью, чем Зигмар Габриэль, который был предыдущим кандидатом. Согласно опросам, рейтинг Меркель и Шульца одинаков - в случае прямого голосования они набрали бы по 41% голосов немцев. Габриэль такой конкуренции составить бы не смог, о чем лично сказал: "Думаю, у Шульца больше шансов".
Парламентские выборы пройдут в ФРГ 24 сентября. В СДПГ рассчитывают набрать больше голосов, чем блок ХДС/ХСС, и выдвинуть на пост канцлера своего кандидата. "В это сложное время эта страна нуждается в новом руководстве", - заявил экс-глава Европарламента.