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ARD: данные опроса свидетельствуют об ухудшении рейтинга блока Меркель

Международная панорама
27 января, 11:20 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
По данным социологического исследования, Социал-демократы ФРГ за январь набрали 3%, в то же время блок Меркель потерял 2%
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БЕРЛИН, 27 января. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) улучшила свой политический рейтинг на фоне сокращения популярности возглавляемого Ангелой Меркель блока ХДС/ХСС, Левой партии (ЛП) и популистов из "Альтернативы для Германии" (АдГ). Таковы результаты социологического исследования, опубликованные в пятницу на сайте немецкого телеканала ARD.

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Консервативный блок ХДС/ХСС пользуется популярностью у 35% избирателей, что на 2% меньше, чем было по состоянию на 5 января. За СДПГ проголосовали бы 23%, таким образом рейтинг "народной партии" вырос за отчетный период на 3%. Популярность "левых" составляет 8%, "зеленых" - 9%, АдГ - 14%, либеральной Свободной демократической партии - 6%.

В конце сентября в Германии пройдут выборы в Бундестаг, по итогам которых в Германии появится новое правительство. Если отталкиваться от текущего рейтинга, то большинство голосов соберут на двоих блок ХДС/ХСС и СДПГ и в теории смогут вновь сформировать кабмин. При таком развитии событий Меркель останется канцлером ФРГ.

В качестве альтернативной коалиции рассматривается союз, который состоял бы из социал-демократов, левых и "зеленых", однако эти три партии на данный момент имеют в общей сложности лишь 40%. Этого будет недостаточно для того, чтобы оставить консерваторов во главе с Меркель в оппозиции.

Опрос был проведен службой Infratest dimap, в нем участвовали 1029 человек.

Почему растет рейтинг СДПГ

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Социал-демократы на этой неделе произвели несколько кадровых перестановок. Президиум решил, что кандидатом в канцлеры будет выдвинут Мартин Шульц, бывший глава Европарламента.

Он пользуется значительно большей популярностью, чем Зигмар Габриэль, который был предыдущим кандидатом. Согласно опросам, рейтинг Меркель и Шульца одинаков - в случае прямого голосования они набрали бы по 41% голосов немцев. Габриэль такой конкуренции составить бы не смог, о чем лично сказал: "Думаю, у Шульца больше шансов".

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 24 сентября. В СДПГ рассчитывают набрать больше голосов, чем блок ХДС/ХСС, и выдвинуть на пост канцлера своего кандидата. "В это сложное время эта страна нуждается в новом руководстве", - заявил экс-глава Европарламента.

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