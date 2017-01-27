Бэсеску оспорил в суде решение Додона лишить его гражданства

КИШИНЕВ, 27 января. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Бывший президент Румынии Траян Бэсеску оспорил в суде решение молдавского лидера Игоря Додона лишить его молдавского гражданства. Об этом сообщили журналистам в Высшей судебной палате Молдавии, куда поступил иск.

"Мы считаем, что Бэсеску лишили гражданства произвольно, что противоречит принципам и процедурам, предусмотренным законом о гражданстве и Европейской конвенцией о гражданстве", - заявил его адвокат Андрей Бивол в интервью румынскому агентству Медиафакс. По его словам, по закону иск должен быть рассмотрен в течение ближайших пяти дней.

Ранее конституционный суд Молдавии отклонил запрос депутата от Либерально-демократической партии Молдавии Григория Кобзака об аннулировании решения Додона отозвать гражданство у Бэсеску. Там уточнили, что проверка законности процедуры отзыва гражданства находится только в компетенции судебных инстанций, а "указ президента Молдавии по вопросам гражданства можно опротестовать в Высшей судебной палате в течение шести месяцев с момента его вступления в силу".

Додон 3 января подписал декрет о лишении Бэсеску гражданства, которое, по его мнению, было предоставлено в незаконном порядке. В администрации главы государства пояснили, что подданство нельзя предоставлять в случае причастности просителя к терроризму, деятельности, направленной на подрыв государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения. В ведомстве также отметили, что Бэсеску обвиняется в коррупции и проходит подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам в Румынии. Вместе с тем распоряжение Додона не коснулось супруги румынского политика - Марии Бэсеску, которой бывший глава Молдавии Николай Тимофти также выдал паспорт в июне прошлого года.

Бэсеску после ухода с поста президента в декабре 2014 года заявил, что вплотную займется проектом по объединению двух стран, для чего учредил партию. "Воссоединение с Молдавией должно стать третьим национальным проектом Румынии после вступления в НАТО и Евросоюз", - пояснил он. При этом бывший глава Румынии признал, что для объединения "пока не созданы необходимые условия", так как, по данным социологических опросов, эту идею поддерживают всего 20% молдаван.

Призывы к слиянию двух стран чаще озвучивают политики Румынии, где число его сторонников составляет почти 68%. В Кишиневе власти предпочитают никак не реагировать на предложения ликвидировать Молдавию. Тем не менее бывший молдавский президент Николай Тимофти наградил Бэсеску орденом и в срочном порядке выдал ему паспорт гражданина республики.