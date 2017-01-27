Шайа Лабаф вернулся к акции протеста против Трампа после задержания полицией

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Американский актер Шайа Лабаф, задержанный в среду вечером за участие в акции протеста против президента США Дональда Трампа, возобновил свое участие в ней. Об этом сообщает агентство Reuters.

На размещенной агентством видеозаписи видно, как актер вернулся в ряды протестующих, выкрикивающих фразу "Ему нас не разобщить" и аккомпанирующих себе на музыкальных инструментах. Акцию планируется осуществлять с разными ведущими в течение всего президентского срока Трампа.

Стражи порядка задержали исполнителя главных ролей в фильмах "Трансфомеры" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" вечером 25 января прямо во время уличной онлайн-трансляции. Причиной стал его конфликт с одним из прохожих, предположительно сторонником Трампа, который высказал замечание в адрес организаторов акции. Как пишет британский музыкальный журнал New Musical Express, актеру предъявили обвинения, после чего он был отпущен под залог. Теперь Лабаф должен будет явиться в суд 4 апреля.

Ранее у Лабафа не раз возникали конфликты с полицией. В 2009 году у него отобрали водительские права за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и под воздействием наркотических средств. В 2014 году он был задержан за нарушение общественного порядка во время просмотра бродвейского мюзикла "Кабаре" - актер выкрикивал нецензурные слова и курил в первом акте представления. В 2015 году он был доставлен в полицейский участок в штате Техас за распитие спиртных напитков в общественном месте.