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Шайа Лабаф вернулся к акции протеста против Трампа после задержания полицией

Международная панорама
27 января, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
По некоторым данным, актеру были предъявлены обвинения, после чего он был отпущен под залог
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Американский актер Шайа Лабаф, задержанный в среду вечером за участие в акции протеста против президента США Дональда Трампа, возобновил свое участие в ней. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Шайа Лабаф (слева) во время акции протеста против президента США Дональда Трампа
TMZ: Шайа Лабаф арестован в ходе организованной им акции против Трампа

На размещенной агентством видеозаписи видно, как актер вернулся в ряды протестующих, выкрикивающих фразу "Ему нас не разобщить" и аккомпанирующих себе на музыкальных инструментах. Акцию планируется осуществлять с разными ведущими в течение всего президентского срока Трампа.

Стражи порядка задержали исполнителя главных ролей в фильмах "Трансфомеры" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" вечером 25 января прямо во время уличной онлайн-трансляции. Причиной стал его конфликт с одним из прохожих, предположительно сторонником Трампа, который высказал замечание в адрес организаторов акции. Как пишет британский музыкальный журнал New Musical Express, актеру предъявили обвинения, после чего он был отпущен под залог. Теперь Лабаф должен будет явиться в суд 4 апреля.

Ранее у Лабафа не раз возникали конфликты с полицией. В 2009 году у него отобрали водительские права за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и под воздействием наркотических средств. В 2014 году он был задержан за нарушение общественного порядка во время просмотра бродвейского мюзикла "Кабаре" - актер выкрикивал нецензурные слова и курил в первом акте представления. В 2015 году он был доставлен в полицейский участок в штате Техас за распитие спиртных напитков в общественном месте.

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