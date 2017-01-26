TMZ: Шайа Лабаф арестован в ходе организованной им акции против Трампа

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Американский актер Шайа Лабаф был арестован в ходе организованной им в Нью-Йорке уличной акции "Ему нас не разобщить" (He will not divide us), направленной против 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал TMZ.
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
По задумке Лабафа и его единомышленников, в рамках акции любой желающий может подойти к установленной на улице камере и произнести фразу "Ему нас не разобщить". Прямая трансляция на одноименном сайте началась в день инаугурации Трампа и будет идти в круглосуточном режиме ближайшие четыре года. Как отмечают организаторы, акция направлена на "демонстрацию сопротивления или настойчивости, несогласия или оптимизма, управляемого индивидуальным духом каждого участника и общества в целом".
По информации TMZ, задержание актера произошло после того, как Лабаф атаковал человека, подошедшего к камере и что-то произнесшего в нее. Какое именно высказывание вывело актера из себя, не сообщается. Место инцидента Лабаф покинул в наручниках в сопровождении стражей порядка. На данный момент информации о предъявлении ему каких-либо обвинений нет.
30-летний Лабаф сыграл в таких фильмах, как "Трансформеры" режиссера Майкла Бэя (Transformers, 2007), дилогии "Нимфоманка" Ларса фон Триера (Nymphomaniac, 2013), "Ярость" Дэвида Эйра (Fury, 2014). Актер также известен своими эпатажными выходками и акциями, привлекающими общественное внимание.