Протестующие против Трампа забрались на подъемный кран в центре Вашингтона

ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Активисты экологической организации Greenpeace, недовольные приходом к власти в США новой администрации президента-республиканца Дональда Трампа, устроили акцию протеста, забравшись на строительный подъемный кран в центре Вашингтона.

Некоторые телеканалы, включая Fox News, следят за развитием событий в прямом эфире.

Цель акции, согласно этим сообщениям, заключается в развертывании под краном большого плаката с надписью "Сопротивляйтесь!" Имеется в виду сопротивление администрации Трампа.

Инцидент привел к заторам на ряде центральных улиц американской столицы. Акция началась в 8 часов утра по местному времени (16:00 мск) , в "час пик", когда потоки людей спешили на работу.