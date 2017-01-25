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Протестующие против Трампа забрались на подъемный кран в центре Вашингтона

Международная панорама
25 января, 17:38 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Цель акции членов Greenpeace - развернуть под краном большой плакат с надписью "Сопротивляйтесь!"
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ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Активисты экологической организации Greenpeace, недовольные приходом к власти в США новой администрации президента-республиканца Дональда Трампа, устроили акцию протеста, забравшись на строительный подъемный кран в центре Вашингтона.

Некоторые телеканалы, включая Fox News, следят за развитием событий в прямом эфире.

Цель акции, согласно этим сообщениям, заключается в развертывании под краном большого плаката с надписью "Сопротивляйтесь!" Имеется в виду сопротивление администрации Трампа.

Инцидент привел к заторам на ряде центральных улиц американской столицы. Акция началась в 8 часов утра по местному времени (16:00 мск) , в "час пик", когда потоки людей спешили на работу.

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