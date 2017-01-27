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Харьковчанин рассказал, что в Крыму жить гораздо лучше, чем на Украине

Международная панорама
27 января, 14:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, января. /ТАСС
Житель Харьковской области в телеэфире посоветовал украинским властям лучше заботиться о своих гражданах
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© Владимир Смирнов/ТАСС

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Россия заботится о жителях Крыма гораздо больше, чем о своих гражданах печется Украина. Такое мнение высказал житель Змиевского района Харьковской области по имени Михаил, дозвонившийся в прямой эфир телепередачи "Субъективные итоги дня" с журналистом Дмитрием Гордоном на украинском телеканале NewsOne.

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"Меня удивляет, почему "агрессор" (Украина "агрессором" считает РФ - прим. ТАСС) в Крыму заботится о наших украинцах намного больше? У них пенсия выше моей в четыре раза, медицина бесплатная, газ намного дешевле и прочее", - сказал телезритель.

По его словам, в такой ситуации непонятно, кто именно агрессор. "Мы сами для себя создали агрессора здесь, внутри, а снаружи "агрессор", получается, так заботится о наших гражданах, что даже удивительно", - отметил он.

В связи с этим, по словам Михаила, живущие на территории Крыма украинцы не хотят уезжать из России, в том числе и крымские татары. "У меня брат крымский татарин, и я пытался, чтобы он поменял квартиру, но мне показали пальцем у виска: никто оттуда на Украину не хочет", - заявил житель Харьковской области, посоветовав украинским властям лучше заботиться о своем населении.

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