Asharq Al-Awsat: оппозиция Сирии изучает предложения РФ по конституционному устройству САР

БЕЙРУТ, 27 января. /ТАСС/. Сирийская оппозиция изучает предложения России по конституционному устройству республики. Как сообщила в пятницу на своем сайте общеарабская газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на поступивший к ней черновик документа, согласно выдвинутым предложениям президент республики по-прежнему будет избираться на 7 лет и определять основные направления деятельности Совета министров.

Проект предполагает, что глава государства будет выполнять роль верховного арбитра нации, в его ведении останется командование вооруженными силами. Из прежней конституции исчезнет пункт о религиозной принадлежности (ислам) президента. Государство будет называться Сирийской Республикой, а не Сирийской Арабской Республикой, как раньше. Однако, согласно публикации газеты, глава государства лишится законодательных функций и не будет иметь полномочий назначать членов Верховного конституционного суда.

В системе органов государственной власти наряду с Народной ассамблеей (парламентом), которая придет на смену Народному совету, появится Ассамблея регионов Сирии, в которую войдут представители органов местного управления. По сведениям Asharq Al-Awsat, документ предполагает, что по требованию трети членов парламента или Ассамблеи регионов может быть поставлен вопрос о вотуме доверия правительству Сирии. Исполнительный орган власти (Совет министров) будет назначать руководителей госучреждений и военачальников.

Согласно данным издания, сирийские курды получат возможность реализовать свое право на автономное управление, и в их регионах будет разрешено преподавание курдского языка наряду с арабским.