Asharq Al-Awsat: оппозиция Сирии изучает предложения РФ по конституционному устройству САР

Саночник Репилов завоевал первую медаль для России на чемпионате мираСпорт 27 января, 17:44
"Анжи" проявляет интерес к футболисту "Терека" БрызгаловуСпорт 27 января, 17:42
Фигурист Коляда назвал непростительной ошибку во время короткой программы на ЧЕСпорт 27 января, 17:41
Демченко: апелляция на дисквалификацию саночников Южакова и Прохорова на ЧМ была отклоненаСпорт 27 января, 17:35
Непомнящий: тренеры Черчесов и Бушманов как спартаковцы смогут найти общий языкСпорт 27 января, 17:25
Маркин: стычки между российскими и британскими болельщиками не повторятся на ЧМ-2018Спорт 27 января, 17:15
Губернатор Тюменской области будет защищать на конгрессе IBU право региона на ЧМ-2021Спорт 27 января, 17:10
Российская делегация опротестовала дисквалификацию саночников Южакова и Прохорова на ЧМСпорт 27 января, 17:05
Саночники Денисьев/Антонов стали девятыми в спринте на чемпионате мираСпорт 27 января, 17:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 27 января. /ТАСС/. Сирийская оппозиция изучает предложения России по конституционному устройству республики. Как сообщила в пятницу на своем сайте общеарабская газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на поступивший к ней черновик документа, согласно выдвинутым предложениям президент республики по-прежнему будет избираться на 7 лет и определять основные направления деятельности Совета министров.
Проект предполагает, что глава государства будет выполнять роль верховного арбитра нации, в его ведении останется командование вооруженными силами. Из прежней конституции исчезнет пункт о религиозной принадлежности (ислам) президента. Государство будет называться Сирийской Республикой, а не Сирийской Арабской Республикой, как раньше. Однако, согласно публикации газеты, глава государства лишится законодательных функций и не будет иметь полномочий назначать членов Верховного конституционного суда.
В системе органов государственной власти наряду с Народной ассамблеей (парламентом), которая придет на смену Народному совету, появится Ассамблея регионов Сирии, в которую войдут представители органов местного управления. По сведениям Asharq Al-Awsat, документ предполагает, что по требованию трети членов парламента или Ассамблеи регионов может быть поставлен вопрос о вотуме доверия правительству Сирии. Исполнительный орган власти (Совет министров) будет назначать руководителей госучреждений и военачальников.
Согласно данным издания, сирийские курды получат возможность реализовать свое право на автономное управление, и в их регионах будет разрешено преподавание курдского языка наряду с арабским.