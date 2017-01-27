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Ватикан обеспокоен планами Трампа построить стену на границе с Мексикой

Международная панорама
27 января, 20:52 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
В дискатерии выразили надежду на то, что в Европе не последуют примеру президента США
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ВАТИКАН, 27 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Святой престол обеспокоен сигналом, который подает миру президент США Дональд Трамп, возводящий стену на границе с Мексикой для пресечения потока мигрантов. Позицию Ватикана высказал кардинал Питер Тарксон, глава дискатерии (министерства) по содействию целостному человеческому развитию.

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"Речь ведь идет не только о Мексике, но о сигнале миру, и Святой престол обеспокоен и надеется, что никто в Европе не последует этому примеру", - сказал иерарх.

Ранее Папа Римский Франциск по возвращении из поездки в Мексику, когда Трамп, будучи кандидатом в президенты, озвучил планы по сооружению стены, сказал, что "человек, воздвигающий стены, не может считать себя добрым христианином". Понтифик неоднократно в своих проповедях призывал оказывать помощь беженцам и принимать мигрантов.

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