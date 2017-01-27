Ватикан обеспокоен планами Трампа построить стену на границе с Мексикой

ВАТИКАН, 27 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Святой престол обеспокоен сигналом, который подает миру президент США Дональд Трамп, возводящий стену на границе с Мексикой для пресечения потока мигрантов. Позицию Ватикана высказал кардинал Питер Тарксон, глава дискатерии (министерства) по содействию целостному человеческому развитию.

"Речь ведь идет не только о Мексике, но о сигнале миру, и Святой престол обеспокоен и надеется, что никто в Европе не последует этому примеру", - сказал иерарх.

Ранее Папа Римский Франциск по возвращении из поездки в Мексику, когда Трамп, будучи кандидатом в президенты, озвучил планы по сооружению стены, сказал, что "человек, воздвигающий стены, не может считать себя добрым христианином". Понтифик неоднократно в своих проповедях призывал оказывать помощь беженцам и принимать мигрантов.