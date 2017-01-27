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Трамп: американские СМИ нечестные и играют на руку оппозиции

Международная панорама
27 января, 23:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Американский лидер в качестве примера привел газету The New York Times. По его мнению, она пристрастно и не в его пользу освещала президентскую кампанию
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НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп считает, что большинство американских СМИ намеренно выступают против него, публикуя недостоверную информацию и играя на руку оппозиции. Такое мнение глава Белого дома высказал в интервью телекомпании CBN, фрагменты которого опубликованы в пятницу.

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По словам главы государства, подавляющее большинство СМИ в США "абсолютно нечестны" по отношению к нему. "Я не говорю о ком-то конкретно, но о большой части СМИ", - заявил Трамп, отметив, что такое поведение частично делает их стороной, находящейся в оппозиции.

"Я думаю, что они (СМИ) способны на гораздо большее, нежели оппозиционная партия", - сказал президент, имея в виду Демократическую партию США, проигравшую на выборах. Трамп также выразил мнение, что американские СМИ в большинстве своем находятся именно на ее стороне.

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В качестве примера президент, являющийся республиканцем, привел газету The New York Times, которая, по его мнению, пристрастно и не в его пользу освещала президентскую кампанию "с самого начала". Глава Белого дома также утверждал, что из-за этого издание "потеряло много подписчиков".

В четверг советник Трампа Стивен Бэннон в интервью The New York Times заявил, что американские СМИ не смогли предвидеть результаты президентских выборов, и поэтому им следует "заткнуться". "СМИ должны стыдиться и чувствовать себя униженными, заткнуться и немного послушать", - заявил Бэннон. "Здесь СМИ являются оппозиционной партией. Они не понимают эту страну, они по-прежнему не понимают, почему Дональд Трамп является президентом США", - добавил он.

В ходе предвыборной гонки многие средства массовой информации выражали поддержку демократу Хиллари Клинтон. Сам Трамп неоднократно выступал с критикой журналистов за необъективность.

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