Fox News: СМИ пытаются лишить Трампа легитимности

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американские СМИ намеренно распространяют недостоверную информацию про президента Дональда Трампа, пытаясь лишить его легитимности. Об этом заявил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс в интервью телеканалу Fox News.

"СМИ с первого дня президентства (Трампа) говорят о делегитимизации этих выборов", - указал Прибэс. Он обвинил средства массовой информации в несправедливых, по его мнению, нападках на нового американского лидера. "СМИ просто одержимы тем, чтобы лишить президента легитимности, но мы не будем сидеть и терпеть это", - добавил глава аппарата Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента Шон Спайсер, впервые выступив перед журналистами в своем новом качестве, заявил, что СМИ пытались "преуменьшить энтузиазм" сторонников Трампа, присутствовавших на его инаугурации, осудив такие действия. По словам Спайсера, имели место случаи распространения "заведомо неверной информации", в том числе касающейся числа зрителей, пришедших на церемонию вступления Трампа в должность. "Нечестность прессы затрудняет сплочение страны", - сказал пресс-секретарь, заявив, что новая администрация будет со своей стороны "требовать отчета" от СМИ по поводу их работы.