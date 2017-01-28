Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: иракский беженец задержан в Финляндии по подозрению в изнасиловании

Международная панорама
28 января, 12:09 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова
Официальное обвинение ему предъявят 10 марта, пишет газета Keskisuomalainen
Поделиться
Материал из 1 страницы

ХЕЛЬСИНКИ, 28 января. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Проситель убежища из Ирака задержан в финском городе Ювяскюля по подозрению в двух случаях изнасилований. Об этом сообщила газета Keskisuomalainen.

Галерея
15 фото

Беженцы в Старом Свете: просчеты в решении миграционного кризиса в Европе

По ее данным, мужчине 1991 года рождения вменяются преступления, совершенные в июле и октябре прошлого года. Официальное обвинение ему предъявят 10 марта.

Согласно данным финской полиции по итогам 2016 года, просители убежища подозреваются в 2,6 тыс. различных преступлениях.

В 2015 году в страну прибыло свыше 30 тыс. просителей убежища, в 2016 году - более 5 тыс. В основном это граждане Ирака, Афганистана и Сомали. В этом году власти ожидают приезда не более 10 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Финляндия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве сотрудники ДПС задержали автомобиль Мары Багдасарян за нарушение ПДД
2
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
3
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
4
Женщина с ребенком получили травмы, упав на рельсы в московском метро
5
СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитета
6
На остановке в Москве автомобиль сбил людей
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама