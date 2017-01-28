СМИ: иракский беженец задержан в Финляндии по подозрению в изнасиловании

ХЕЛЬСИНКИ, 28 января. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Проситель убежища из Ирака задержан в финском городе Ювяскюля по подозрению в двух случаях изнасилований. Об этом сообщила газета Keskisuomalainen.

По ее данным, мужчине 1991 года рождения вменяются преступления, совершенные в июле и октябре прошлого года. Официальное обвинение ему предъявят 10 марта.

Согласно данным финской полиции по итогам 2016 года, просители убежища подозреваются в 2,6 тыс. различных преступлениях.

В 2015 году в страну прибыло свыше 30 тыс. просителей убежища, в 2016 году - более 5 тыс. В основном это граждане Ирака, Афганистана и Сомали. В этом году власти ожидают приезда не более 10 тыс. человек.