СМИ: иракский беженец задержан в Финляндии по подозрению в изнасиловании

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 января. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Проситель убежища из Ирака задержан в финском городе Ювяскюля по подозрению в двух случаях изнасилований. Об этом сообщила газета Keskisuomalainen.
По ее данным, мужчине 1991 года рождения вменяются преступления, совершенные в июле и октябре прошлого года. Официальное обвинение ему предъявят 10 марта.
Согласно данным финской полиции по итогам 2016 года, просители убежища подозреваются в 2,6 тыс. различных преступлениях.
В 2015 году в страну прибыло свыше 30 тыс. просителей убежища, в 2016 году - более 5 тыс. В основном это граждане Ирака, Афганистана и Сомали. В этом году власти ожидают приезда не более 10 тыс. человек.