Президент Ирана раскритиковал указ Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой

ТЕГЕРАН, 28 января. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал недавние указы американского лидера Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой и об ужесточении иммиграционной политики и пограничного контроля. Об этом он заявил в субботу.

"Сегодня мир уже не такой, чтобы разделять народы, создавать между ними расстояния. Все мы стали соседями с точки зрения культуры, науки и цивилизации. В современном мире культурные, торговые и технические связи сокращают расстояния между народами. Никто сегодня не может противостоять процессам глобализации", - указал иранский президент.

По его словам, Иран предпринимает усилия по укреплению в регионе безопасности и стабильности. "Если бы не иранская помощь народам и вооруженным силам Ирака и Сирии, то в Багдаде и Дамаске сейчас правили бы террористы. Благодаря этой помощи мы видим сегодня закат терроризма в регионе", - подчеркнул Роухани.

Его выступление стало реакцией на подписанные в последние дни президентом США Дональдом Трампом указы о строительстве "крупного физического барьера" на границе с Мексикой и об ужесточении иммиграционной политики и пограничного контроля.