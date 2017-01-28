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Президент Ирана раскритиковал указ Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой

Международная панорама
28 января, 13:46 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Хасан Роухани подчеркнул, что никто не может противостоять процессам глобализации
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ТЕГЕРАН, 28 января. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал недавние указы американского лидера Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой и об ужесточении иммиграционной политики и пограничного контроля. Об этом он заявил в субботу.

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"Сегодня мир уже не такой, чтобы разделять народы, создавать между ними расстояния. Все мы стали соседями с точки зрения культуры, науки и цивилизации. В современном мире культурные, торговые и технические связи сокращают расстояния между народами. Никто сегодня не может противостоять процессам глобализации", - указал иранский президент.

По его словам, Иран предпринимает усилия по укреплению в регионе безопасности и стабильности. "Если бы не иранская помощь народам и вооруженным силам Ирака и Сирии, то в Багдаде и Дамаске сейчас правили бы террористы. Благодаря этой помощи мы видим сегодня закат терроризма в регионе", - подчеркнул Роухани.

Его выступление стало реакцией на подписанные в последние дни президентом США Дональдом Трампом указы о строительстве "крупного физического барьера" на границе с Мексикой и об ужесточении иммиграционной политики и пограничного контроля.

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Роухани, Хасан Трамп, Дональд
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