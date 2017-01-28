Президент Ирана раскритиковал указ Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой

Тренеры сборной России пока не могут понять причины неудачи саночницы Ивановой на ЧМСпорт 28 января, 15:08
Российский скелетонист Третьяков занял первое место на этапе КМ в ГерманииСпорт 28 января, 15:01
Эксперт: исход финала Australian Open между сестрами Уильямс закономеренСпорт 28 января, 14:55
Около 90 тысяч болельщиков посетят бой Кличко-Джошуа на "Уэмбли"Спорт 28 января, 14:45
Российская саночница Иванова заняла 11-е место на чемпионате мираСпорт 28 января, 14:42
"Феррари" опровергла информацию, что команда назовет болид в честь погибшего БьянкиСпорт 28 января, 14:39
"Динамо" намерено летом выкупить футболиста Панченко у ЦСКАСпорт 28 января, 14:30
Источник: "Томь" просматривает Чеминаву и черногорца МиюшковичаСпорт 28 января, 14:03
Веха Открытой эры тенниса: 23-й титул Серены Уильямс и другие рекорды Большого шлемаСпорт 28 января, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕГЕРАН, 28 января. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал недавние указы американского лидера Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой и об ужесточении иммиграционной политики и пограничного контроля. Об этом он заявил в субботу.
"Сегодня мир уже не такой, чтобы разделять народы, создавать между ними расстояния. Все мы стали соседями с точки зрения культуры, науки и цивилизации. В современном мире культурные, торговые и технические связи сокращают расстояния между народами. Никто сегодня не может противостоять процессам глобализации", - указал иранский президент.
По его словам, Иран предпринимает усилия по укреплению в регионе безопасности и стабильности. "Если бы не иранская помощь народам и вооруженным силам Ирака и Сирии, то в Багдаде и Дамаске сейчас правили бы террористы. Благодаря этой помощи мы видим сегодня закат терроризма в регионе", - подчеркнул Роухани.
Его выступление стало реакцией на подписанные в последние дни президентом США Дональдом Трампом указы о строительстве "крупного физического барьера" на границе с Мексикой и об ужесточении иммиграционной политики и пограничного контроля.