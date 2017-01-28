СМИ: с сайта Госдепа после указа Трампа пропали страницы с информацией о беженцах

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Две страницы, посвященные "мифам и фактам" о беженцах, были удалены с официального сайта Госдепартамента США после указа президента США Дональда Трампа об ограничении въезда для мигрантов.

Об этом сообщила газета The Hill.

По данным издания, страницы содержали информацию о прибывающих в США беженцах и вкладе Вашингтона в разрешение иммиграционного кризиса. Этот раздел сайта был создан и функционировал в период президентства Барака Обамы. Архивные копии страниц все еще доступны при поиске онлайн.

За последние дни глава американского государства подписал три указа, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В пятницу Трамп подписал указ о приостановке программы размещения беженцев в США на 120 дней, после истечения которых в течение года власти страны примут не более 50 тыс. беженцев.