СМИ: с сайта Госдепа после указа Трампа пропали страницы с информацией о беженцах

Тренеры сборной России пока не могут понять причины неудачи саночницы Ивановой на ЧМСпорт 28 января, 15:08
Российский скелетонист Третьяков занял первое место на этапе КМ в ГерманииСпорт 28 января, 15:01
Эксперт: исход финала Australian Open между сестрами Уильямс закономеренСпорт 28 января, 14:55
Около 90 тысяч болельщиков посетят бой Кличко-Джошуа на "Уэмбли"Спорт 28 января, 14:45
Российская саночница Иванова заняла 11-е место на чемпионате мираСпорт 28 января, 14:42
"Феррари" опровергла информацию, что команда назовет болид в честь погибшего БьянкиСпорт 28 января, 14:39
"Динамо" намерено летом выкупить футболиста Панченко у ЦСКАСпорт 28 января, 14:30
Источник: "Томь" просматривает Чеминаву и черногорца МиюшковичаСпорт 28 января, 14:03
Веха Открытой эры тенниса: 23-й титул Серены Уильямс и другие рекорды Большого шлемаСпорт 28 января, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Две страницы, посвященные "мифам и фактам" о беженцах, были удалены с официального сайта Госдепартамента США после указа президента США Дональда Трампа об ограничении въезда для мигрантов.
Об этом сообщила газета The Hill.
По данным издания, страницы содержали информацию о прибывающих в США беженцах и вкладе Вашингтона в разрешение иммиграционного кризиса. Этот раздел сайта был создан и функционировал в период президентства Барака Обамы. Архивные копии страниц все еще доступны при поиске онлайн.
За последние дни глава американского государства подписал три указа, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В пятницу Трамп подписал указ о приостановке программы размещения беженцев в США на 120 дней, после истечения которых в течение года власти страны примут не более 50 тыс. беженцев.