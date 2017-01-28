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Подписанный Трампом указ предусматривает приостановку приема США беженцев на 120 дней

Международная панорама
28 января, 3:08 дата обновления: 28 января, 3:29 UTC+3
Соединенные Штаты примут на своей территории не более 50 тысяч беженцев в течение 2017 финансового года
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© EPA/Olivier Douliery/POOL

ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Подписанный в пятницу, 27 января, президентом США Дональдом Трампом указ об ужесточении контроля за миграцией подразумевает приостановку программы размещения беженцев в Соединенных Штатах на 120 дней. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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Соединенные Штаты примут на своей территории не более 50 тыс. беженцев в течение 2017 финансового года. Соответствующее распоряжение содержится в подписанном указе.

Запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их стране религиозным меньшинствам, будут рассматриваться США в приоритетном порядке.

27 января Дональд Трамп во время официальной церемонии приведения к присяге нового министра обороны Джеймса Мэттиса подписал указ об ужесточении иммиграционной политики. Как заявил президент, указ направлен на то, чтобы исключить проникновение в страну радикальных исламистов. "Я ввожу новые меры для того, чтобы в США не проникали радикальные исламисты, они нам не нужны", - подчеркнул Трамп.

Указ стал третьим за неделю документом, касающимся ужесточения иммиграционной политики. В 25 января главой государства были подписаны два указа, направленных на ужесточение иммиграционной политики и пограничного контроля.

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