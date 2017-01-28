Подписанный Трампом указ предусматривает приостановку приема США беженцев на 120 дней

Телефонный разговор Трампа и Путина состоится 28 января в 20:00 мскМеждународная панорама 28 января, 4:01
Ветераны клуба НХЛ "Филадельфия" проведут матчи в Москве, Санкт-Петербурге и КазаниСпорт 28 января, 3:47
Подписанный Трампом указ предусматривает приостановку приема США беженцев на 120 днейМеждународная панорама 28 января, 3:08
На вершине мира: Медведева выиграла чемпионат Европы с двумя мировыми рекордамиСпорт 28 января, 3:00
СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитетаМеждународная панорама 28 января, 2:48
Паралимпийская сборная России начала тренировочный сбор на СахалинеСпорт 28 января, 2:31
Boeing выиграла контракт на поставку Пентагону самолетов-заправщиков на сумму $2,1 млрдЭкономика и бизнес 28 января, 2:26
Шахматный фестиваль Moscow Open открывается в российской столицеСпорт 28 января, 2:12
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихахПолитика 28 января, 1:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Подписанный в пятницу, 27 января, президентом США Дональдом Трампом указ об ужесточении контроля за миграцией подразумевает приостановку программы размещения беженцев в Соединенных Штатах на 120 дней. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Соединенные Штаты примут на своей территории не более 50 тыс. беженцев в течение 2017 финансового года. Соответствующее распоряжение содержится в подписанном указе.
Запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их стране религиозным меньшинствам, будут рассматриваться США в приоритетном порядке.
27 января Дональд Трамп во время официальной церемонии приведения к присяге нового министра обороны Джеймса Мэттиса подписал указ об ужесточении иммиграционной политики. Как заявил президент, указ направлен на то, чтобы исключить проникновение в страну радикальных исламистов. "Я ввожу новые меры для того, чтобы в США не проникали радикальные исламисты, они нам не нужны", - подчеркнул Трамп.
Указ стал третьим за неделю документом, касающимся ужесточения иммиграционной политики. В 25 января главой государства были подписаны два указа, направленных на ужесточение иммиграционной политики и пограничного контроля.