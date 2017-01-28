Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп намерен подписать новые указы, в том числе о подготовке за месяц плана борьбы с ИГ

Международная панорама
28 января, 21:36 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Источник в американском правительстве отметил, что уже в субботу президент США может подписать указ о реорганизации Совета национальной безопасности Белого дома и его деятельности
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре подписать ряд новых указов, один из которых предусматривает подготовку в течение 30 дней Комитетом начальников штабов американских вооруженных сил пересмотренного плана разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил журналистам представитель администрации США высокого ранга.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп и глава аппарата Белого дома Райнс Прибус
Путин и Трамп начали телефонный разговор

Он не уточнил, когда именно глава Белого дома подпишет документ, касающийся активизации борьбы с ИГ.

При этом представитель американского правительства отметил, что уже в субботу Трампом может быть подписан другой указ - о реорганизации Совета национальной безопасности Белого дома и его деятельности.

Кроме того, в ближайшее время ожидается подписание указа о введении запрета на лоббистскую деятельность, который будет распространяться на сотрудников органов исполнительной ветви власти США после их ухода с госслужбы. Этот запрет будет действовать пять лет. Однако он будет бессрочным в отношении ведения лоббистской деятельности в США в интересах других государств.

Согласно рабочему графику Трампа, он должен в ближайшие часы подписать какие-то указы. Тем не менее Белый дом не пояснял официально, о каких решениях идет речь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Победа Трампа на выборах в США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ готова принять сотрудников украинской самолетостроительной компании "Антонов"
2
Эксперты подтвердили аутентичность документов об агентурном прошлом Валенсы
3
Телефонный разговор Трампа и Путина состоится 28 января в 20:00 мск
4
Олланд призвал Европу дать жесткий ответ на заявления Трампа
5
Путин и Трамп начали телефонный разговор
6
Экстремисты "Джебхат ан-Нусры" создали новую коалицию на севере Сирии
7
Тегеран симметрично ответит на запрет иранцам посещать США
Темы дня
Реклама