Трамп намерен подписать новые указы, в том числе о подготовке за месяц плана борьбы с ИГ

ВАШИНГТОН, 28 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре подписать ряд новых указов, один из которых предусматривает подготовку в течение 30 дней Комитетом начальников штабов американских вооруженных сил пересмотренного плана разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил журналистам представитель администрации США высокого ранга.

Он не уточнил, когда именно глава Белого дома подпишет документ, касающийся активизации борьбы с ИГ.

При этом представитель американского правительства отметил, что уже в субботу Трампом может быть подписан другой указ - о реорганизации Совета национальной безопасности Белого дома и его деятельности.

Кроме того, в ближайшее время ожидается подписание указа о введении запрета на лоббистскую деятельность, который будет распространяться на сотрудников органов исполнительной ветви власти США после их ухода с госслужбы. Этот запрет будет действовать пять лет. Однако он будет бессрочным в отношении ведения лоббистской деятельности в США в интересах других государств.

Согласно рабочему графику Трампа, он должен в ближайшие часы подписать какие-то указы. Тем не менее Белый дом не пояснял официально, о каких решениях идет речь.