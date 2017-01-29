Трамп готов принять беженцев из Австралии

СИДНЕЙ, 29 января. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Президент США Дональд Трамп выразил готовность выполнять соглашение по беженцам с Австралией, которое было заключено при его предшественнике Бараке Обаме. Об этом сообщила представитель пресс-службы правительства Австралии по итогам состоявшегося телефонного разговора президента США и премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла.

"Президент подтвердил, что его администрация продолжит соблюдать соглашение по перемещению беженцев, заключенное правительствами двух стран в 2016 году, - подчеркнула она. - Лидеры (двух стран) выразили обоюдную заинтересованность в предотвращении беспорядочной и нелегальной миграции".

Согласно этому соглашению, США должны принять несколько сотен нелегальных беженцев из созданных Австралией лагерей на острове Манус (Папуа - Новая Гвинея) и в островном государстве Науру. Большинство беженцев в этих лагерях являются выходцами из стран Ближнего Востока. Австралия, в свою очередь, выразила готовность принять участие в проводимой под эгидой США международной программе перемещения беженцев из Центральной Америки (из лагерей в Коста-Рике). При этом глава правительства Австралии неоднократно уточнял, что "речь не идет об обмене людьми".

В распространенном ранее пресс-службой Белого дома кратком заявлении о состоявшейся телефонной беседе Дональда Трампа и Малколма Тернбулла отмечается, что "оба лидера подчеркнули постоянную силу и близость американо-австралийских отношений".