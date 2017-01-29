Экс-диктатор Панамы Норьега выпущен из тюрьмы для хирургической операции

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Бывший лидер Панамы Мануэль Норьега выпущен из тюрьмы на три месяца в связи с тем, что ему предстоит операция на головном мозге. Об этом со ссылкой на его адвоката Эзру Анджелу сообщило агентство Reuters.
По словам юриста, Норьега, который должен быть прооперирован 15 февраля, в соответствии с постановлением суда сможет оставаться под домашним арестом до 28 апреля.
82-летний Норьега покинул тюрьму в сопровождении сотрудников полиции и был доставлен в квартиру одной из его дочерей в столице страны. Ранее сообщалось, что суд Панамы разрешил поместить экс-диктатора, находящегося в заключении, под домашний арест в преддверии операции по удалению доброкачественной опухоли головного мозга.
Норьега был экстрадирован из Франции в Панаму в 2011 году и заключен в тюрьму. Он де-факто руководил страной с 1983 по 1989 год, после чего был свергнут в результате военного вмешательства США. Норьега обвиняется в массовых убийствах сторонников оппозиции.